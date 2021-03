Chefi la cuțite, 22 martie 2021. Beauty Alexandrescu a pregătit supă de alune pentru jurați! Cum a ajuns în România

Confirmarea a venti atunci când Beauty Alexandrescu și-a făcut apariția în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”.

„Eu m-am măritat cu un român. Vin din Nigeria, dar stau în Ploiești. Când eram mică i-am zis mamei că o să mă mărit cu un alb. M-a întrebat de unde o să-l iau, dar eu o țineam pe a mea. Iar Dumnezeu mi-a scos în cale un bărbat alb. Lucra în Nigeria. Aveam un restaurant, el a venit cu șoferul acolo să mănânce. A frecventat restaurantul meu și după vreo patru luni am început o relație. După șase ani m-a cerut de căsătorie și am acceptat. Am un fiu de 12 ani pe care îl cheamă Ilie”, a dezvăluit concurenta.