Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Cine a câștigat a treia bombă cu amulete! Vlăduța Lupău a dat verdictul

După ce a degustat preparatele celor patru Chefi, Vlăduța Lupău a anunțat cine a câștigat a treia bombă cu amulete din acest sezon Chefi la cuțite, în ediția din din 25 martie 2026.

Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 21:58 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 21:59

Irina Fodor a pus ieri la bătaie o bombă cu amulete, iar surpriza a fost și mai mare atunci când a decis să o ofere și pe cea de-a treia! Astfel, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut în rețete de ciorbă pentru a câștiga un avantaj uriaș. După ce a degustat preparatele și s-a gândit bine, Vlăduța Lupău a dezvăluit cine a câștigat bomba cu amulete în ediția 12 din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Cine a câștigat a treia bombă cu amulete în ediția din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17. Verdictul a fost dat de Vlăduța Lupău

Surpriza a fost extrem de mare atunci când Irina Fodor a anunțat, în ediția 12 din data de 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, faptul că pune la bătaie a treia bombă a acestui sezon.

Timp de o oră, îndrăgiții bucătari de la Chefi la cuțite au încercat să pună pe farfurie cea mai bună combinație de ingrediente pentru a obține rețete aspectuoase și gustoase de ciorbă.

Chef Ștefan Popescu a ales să facă o ciorbă ardelenească, servită cu afumătură. Chef Alexandru Sautner a ales să facă o ciorbă de pește, iar Chef Orlando Zaharia a mizat pe o ciorbă din coadă de vită cu măduvă, smântână și zdrențe de ou, un preparat făcut după rețeta mamei sale.

Farfurie după farfurie, Vlăduța Lupău a analizat atent fiecare preparat și a fost impresionată de aroma intensă a preparatelor. Apoi, după ce s-a gândit, aceasta a acordat punctele care au decis cine a câștigat a treia bombă cu amulete în ediția din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chef Ștefan Popescu a primit patru puncte, Chef Richard Abou Zaki a primit două puncte, Chef Alexandru Sautner a primit trei puncte, iar cele cinci puncte și bomba cu amulete a mers la Chef Orlando Zaharia.

Așa cum era de așteptat, vestea dată de Vlăduța Lupău a adus un val uriaș de bucurie pentru Chef Orlando Zaharia, care se pare că a dat lovitura cu rețeta lui de ciorbă din coadă de vacă.

Vă reamintim faptul că, înainte de verdict, scorul era următorul: Richard Abou Zaki avea 46 de puncte, Ștefan Popescu avea 38 de puncte, Alexandru Sautner avea 39 de puncte și Orlando Zaharia avea 31 de puncte.

După verdictul dat de Vlăduța Lupău, scorul este următorul: Richard Abou Zaki are 48 de puncte, Ștefan Popescu are 42 de puncte, Alexandru Sautner are 42 de puncte, iar Orlando Zaharia are 36 de puncte.

Vezi tot ce s-a întâmplat urmărind clipul video de mai sus din ediția 12, din data de 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Vlăduța Lupău a făcut degustarea! Orlando a făcut „poliție” cu Sautner, în culise... Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Oana Maria Rotariu, dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în incendiul de la Cole...
AS.ro Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
Observatornews.ro Românii îşi trec maşinile pe GPL, după scumpirile record. Instalarea sistemului e 3.000 de lei Românii îşi trec maşinile pe GPL, după scumpirile record. Instalarea sistemului e 3.000 de lei
Antena 3 Un nou aparat montat pe mașinile Poliției scanează toate numerele de înmatriculare și verifică ITP-ul și RCA-ul în câteva secunde Un nou aparat montat pe mașinile Poliției scanează toate numerele de înmatriculare și verifică ITP-ul și RCA-ul în câteva secunde

Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, a început stagiul la Retroscena, alături de Chef Richard Abou Zaki
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner, din nou victorios, aseară!
William Levy ar fi îndrăgostit „cu adevărat” de Jenifer Camacho. Cine este noua parteneră a faimosului actor de telenovele
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
O fostă însoțitoare de zbor este acuzată că ademenea bărbați mai în vârstă pe aplicații de dating după care îi jefuia 
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30%
Andreea Popescu, viață nouă după divorț! Unde s-a mutat și cu cine locuiește acum
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
