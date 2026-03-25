Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Cine a câștigat a treia bombă cu amulete! Vlăduța Lupău a dat verdictul

După ce a degustat preparatele celor patru Chefi, Vlăduța Lupău a anunțat cine a câștigat a treia bombă cu amulete din acest sezon Chefi la cuțite, în ediția din din 25 martie 2026.

Irina Fodor a pus ieri la bătaie o bombă cu amulete, iar surpriza a fost și mai mare atunci când a decis să o ofere și pe cea de-a treia! Astfel, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut în rețete de ciorbă pentru a câștiga un avantaj uriaș. După ce a degustat preparatele și s-a gândit bine, Vlăduța Lupău a dezvăluit cine a câștigat bomba cu amulete în ediția 12 din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Surpriza a fost extrem de mare atunci când Irina Fodor a anunțat, în ediția 12 din data de 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, faptul că pune la bătaie a treia bombă a acestui sezon.

Timp de o oră, îndrăgiții bucătari de la Chefi la cuțite au încercat să pună pe farfurie cea mai bună combinație de ingrediente pentru a obține rețete aspectuoase și gustoase de ciorbă.

Chef Ștefan Popescu a ales să facă o ciorbă ardelenească, servită cu afumătură. Chef Alexandru Sautner a ales să facă o ciorbă de pește, iar Chef Orlando Zaharia a mizat pe o ciorbă din coadă de vită cu măduvă, smântână și zdrențe de ou, un preparat făcut după rețeta mamei sale.

Farfurie după farfurie, Vlăduța Lupău a analizat atent fiecare preparat și a fost impresionată de aroma intensă a preparatelor. Apoi, după ce s-a gândit, aceasta a acordat punctele care au decis cine a câștigat a treia bombă cu amulete în ediția din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chef Ștefan Popescu a primit patru puncte, Chef Richard Abou Zaki a primit două puncte, Chef Alexandru Sautner a primit trei puncte, iar cele cinci puncte și bomba cu amulete a mers la Chef Orlando Zaharia.

Așa cum era de așteptat, vestea dată de Vlăduța Lupău a adus un val uriaș de bucurie pentru Chef Orlando Zaharia, care se pare că a dat lovitura cu rețeta lui de ciorbă din coadă de vacă.

Vă reamintim faptul că, înainte de verdict, scorul era următorul: Richard Abou Zaki avea 46 de puncte, Ștefan Popescu avea 38 de puncte, Alexandru Sautner avea 39 de puncte și Orlando Zaharia avea 31 de puncte.

După verdictul dat de Vlăduța Lupău, scorul este următorul: Richard Abou Zaki are 48 de puncte, Ștefan Popescu are 42 de puncte, Alexandru Sautner are 42 de puncte, iar Orlando Zaharia are 36 de puncte.

