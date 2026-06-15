Chef Richard Abou Zaki urcă pe scena Congresului Internațional de Gastronomie de la Milano, alături de cei mai mari Chefi ai lumii

Chef Richard Abou Zaki, pe scena Congresului Internațional de Gastronomie de la Milano, la care au participat cei mai apreciați Chefi la nivel mondial

Chef Richard Abou Zaki, pe scena Congresului Internațional de Gastronomie de la Milano, la care au participat cei mai apreciați Chefi la nivel mondial | Antena 1

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a fost prezent săptămâna trecută la prestigiosul Congres Internațional de Gastronomie Identità Milano 2026, având ca temă centrală identitatea viitorului: libertatea gândirii.

Chef Richard Abou Zaki urcă pe scena Congresului Internațional de Gastronomie de la Milano

Axat pe dezbaterea și dezvoltarea conceptului de identitate culinară în viitor, evenimentul a reunit pe scena principală cei mai mari profesioniști din bucătărie și patiserie, Chef Richard fiind unul dintre invitații care și-au prezentat viziunea despre viitorul gastronomiei mondiale.

”Am avut onoarea să vorbesc pe una dintre cele mai importante scene ale gastronomiei internaționale: Identità Golose. Înaintea mea au urcat pe scenă nume uriașe ale gastronomiei mondiale, Alain Ducasse, Carlo Cracco, Niko Romito și Virgilio Martínez. Vorbim despre unii dintre cei mai mari bucătari ai lumii, iar faptul că am fost acolo, pe aceeași scenă internațională, alături de ei, a fost o onoare imensă.

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Am vorbit despre libertatea creativă în bucătărie, despre noua gastronomie mondială și despre felul în care îmi imaginez viitorul acestei meserii. În fața unei săli pline, cu multă emoție, am atins teme care mă definesc profund. Pentru mine, bucătăria nu este doar tehnică. Este libertate, curaj, identitate, emoție și expresie creativă.

Asta este unul dintre motivele pentru care fac această meserie: pentru momentele în care bucătăria devine voce, idee și libertate”, a declarat Chef Richard Abou Zaki, alături de care a fost prezent la eveniment și Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite care acum face parte din echipa restaurantului cu o stea Michelin Restroscena.