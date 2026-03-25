Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Irina Fodor a pus în joc a treia bombă cu amulete! Cine jurizează și ce trebuie să gătească

Surprizele s-au ținut lanț în această săptămână la Chefi la cuțite, căci Irina Fodor a pus în joc o amuletă în premieră, dar și a doua bombă a sezonului, în ediția trecută. Astăzi, surpriza a fost și mai mare atunci când a dezvăluit faptul că a pregătit încă o bombă plină cu amulete. Descoperă care a fost tema de gătit, dar și cine este degustătorul care dă verdictul, în ediția din 25 martie 2026 a emisiuniii Chefi la cuțite sezonul 17.

În ediția din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie cu Irina Fodor pentru a descoperi ce surprize au fost pregătite de data aceasta.

„Trebuie să fiți pregătiți, pentru că situația stă în felul următor: Richard Abou Zaki are 46 de puncte, Ștefan Popescu are 38 de puncte, Alexandru Sautner are 39 de puncte și Orlando Zaharia are 31 de puncte. Totuși, confruntări mai sunt și clasamentul punctelor acumulate de Chefi se poate schimba radical. Iată apoi ce temă de gătit a anunțat Irina Fodor:

„Românii au reușit să transforme resturile, oasele și legumele, ponosite și uzate câteodată, într-o capodoperă. Nu numai românii, dar în special ei. În perioada otomană, tot sudul Europei a fost inundat de acest preparat, doar că fiecare popor l-a făcut după capul lui. Noi, evident, am dus totul la nivel de artă rurală și am transformat totul într-un ritual de viață: dimineața după beție, la prânz după muncă, seara după ceartă. În Evul Mediu, românii mâncau mai mult borș, adică o zeamă acră făcută cu tărâțe fermentate. Apoi, influența turceascăa adus termenul de ciorbă, termen care a început să se folosească mai ales în Oltenia și Dobrogea. În Moldova, oamenii spun încă borș, dar sensul este același: lichid fierbinte care repară greșelile zilei de ieri. Tema de astăzi se numește ciorbă!”, a zis Irina Fodor, care a spus că oferă o probă ușoară astăzi, pentru că are în plan să îi „bombardeze grav” în proba viitoare, ce se anunță a fi extrem de dificilă.

Jurații s-au bucurat atunci când au aflat că degustarea va fi făcută de Vlăduța Lupău, cunoscută interpretă de muzică populară.

„Mi-ai dat-o grav, Irina”, a fost reacția lui Chef Richard.

„Și vin cu ceva și mai grav”, a zis Irina Fodor, în timp ce a pus pe masă o bombă cu amulete.

Cei patru îndrăgiți bucătari au făcut ochii mari și s-au bucurat din plin atunci când au aflat că în joc este pusă cea de-a treia bombă cu amulete din acest sezon Chefi la cuțite.

„Deja stresul e și mai mare! Încă o dată bombă!”, a fost reacția lui Alexandru Sautner, în ediția din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.