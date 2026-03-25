Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Oana Maria Rotariu, dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în incendiul de la Colectiv

În ediția 12 din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17 am putut să descoperim emoționanta poveste a Oanei Maria Rotariu, victimă a cumplitului incendiu de la Club Colectiv. Concurenta i-a lăsat fără cuvinte pe jurați cu detaliile despre infernul trăit, după tragedia produsă în 2015.

Oana Maria Rotariu are 37 de ani, este holistic coach și trăiește în București. Aceasta a decis să vină la Chefi la cuțite pentru a arăta oamenilor că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat.

„Tatuajele mele sunt pe părți cu piele nearsă. Nu îmi e rușine cu povestea mea”, a dezvăluit ea, în timp ce pregătea rețeta aleasă.

Deși incendiul de la Club Colectiv a lăsat-o cu anumite probleme la nivelul mâinilor, nimic nu a putut să o oprească să gătească, să își facă o carieră și să ducă o viață așa cum își dorește. Extrem de optimistă și motivată, concurenta a dat tuturor o uluiotare și emoționantă lecție de viață. Farfuria a fost trimisă la degustare, iar Chefii au degustat atent preparatul.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Oana Maria Rotariu, care s-a prezentat și și-a dezvăluit dureroasa poveste de viață.

„Viața mea a fost foarte obișnuită până în octombrie 2015, când am fost victima unuin accident, accidentul de la Colectiv. De atunci, viața mea s-a resetat și am luat-o de la început cu tot. A fost un accident îngrozitor, unde 450 de oameni au fost răniți, 69 au murit și noi suntem cei rămași în viață. Eu sunt una dintre victime. Cea mai afectată din punct de vedere fizic. Dar viața continuă”, a dezvăluit concurenta.

Chefii au privit-o uimiți și cu multă admirație: „Sper că realizezi cât de frumoasă ești! Ai un zâmbet strălucitor. Cum a fost pentru tine, din perspectiva ta, toată experiența asta?”.

„A fost o noapte interesantă. Nu prea aveam chef să ieșim, eu și logodnicul meu. Dar cântau prietenii lui și am zis să mergem. Am ajuns pe la 9 și jumătate, cu puțin înainte să înceapă incendiul. Nici noi nu știm ce s-a întâmplat, eu m-am trezit că toată lumea alerga spre ieșire și când am văzut că toți se îmbulzesc eu am zis că rămân pe loc. Nu vedeam focul. În momentul când am ajuns la ușă am văzut o flacără, am mai stat câteva secunde și când au deschis ușile de la container s-a făcut flacără mare, o mică explozie, că a intrat oxigen și a luat foc. Îmi amintesc că efectiv m-am cățărat pe un zid de oameni. Adrenalina este un stimul extraordinar. Mi-am dat seama că e grav atunci când am realizat că nu pot să mișc mâinile de la cot în jos și că nu mai aveam practic piele sau carne pe ele. A început să curgă tavanul, iar eu mi-am pus mâinile la ochi. Am luat un taxi și am plecat la Floreasca. Și acolo mi s-a tăiat filmul. M-am sculat după o lună și jumătate la un spital din Olanda. Logodnicul meu a rămas în țară, el s-a stins din viață”, a fost cutremurătoarea poveste dezvăluită de Oana Maria Rotariu, victimă a incendiului de la Colectiv.

Concurenta i-a uimit și mai tare atunci când a dezvăluit detalii despre ce a trăit și a simțit atunci când a fost în comă, dar și detalii despre cum a decurs viața ei după ce s-a trezit din comă.

„Eu sunt arsă total, în afară de piept și piciorul drept. Fața este reconstrucție, doctorii din Olanda fac o treabă minunată, dar mulțumesc și medicilor din România care au continuat-o. Părul este implant, sprâncenele sunt implant. Dacă vă arăt poza de pașaport vă speriați. Sunt primul om din lume care a făcut acest tip de transplant de păr, la Dr Felix, tehnica fir cu fir. Mai am de făcut operații toată viața”, a mai zis concurenta.

„Am făcut mulți concurenți la noi, dar povestea dumneavoastră pur și simplu mă lasă fără cuvinte”, a zis Chef Sautner.

„Eu pot să spun că o să îmi aduc aminte de tine mereu, oricând o să am o cumpănă, tu o să fii inspirația mea. E chiar important că ți-ai spus povestea și te lași văzută, ai puterea să inspiri prin povestea ta”, a spus admirativ Chef Richard Abou Zaki.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.