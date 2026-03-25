Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Vlăduța Lupău a făcut degustarea! Orlando a făcut „poliție” cu Sautner, în culise

În ediția 12 din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezpnul 17, irina Fodor a pregătit Chefilor o probă complet neașteptată! Le-a impus să gătească rețete cât mai savuroase de ciorbă și pe farfurii au apărut adevărate delicii culinare! Vlăduța Lupău a fost cea care a degustat totul și a dat notele care au decis cine a câștigat bomba cu amulete. În culise, din cauza emoțiilor uriașe, Orlando Zaharia a făcut „poliție” cu Alexandru Sautner. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 12 din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chef Ștefan Popescu a ales să facă o ciorbă ardelenească, servită cu afumătură. Chef Alexandru Sautner a ales să facă o ciorbă de pește, iar Chef Orlando Zaharia a mizat pe o ciorbă din coadă de vită cu măduvă, smântână și zdrențe de ou, un preparat făcut după rețeta mamei sale.

Cei patru îndrăgiți bucătari au încercat să obține rețete cât mai savuroase și mai aspectuoase în cele șaizeci de minute alocate gătitului. Când mâncarea a fost gata, preparatele au fost trimise la degustarea făcută de cunoscuta interpretă de muzică populară Vlăduța Lupău. Aceasta a gustat atent din fiecare farfurie, fără să își dea de gol părerile și reacțiile.

„Foarte bun”, a zis artista la finalul degustării, în timp ce se gândea ce punctaje dorește să acorde, dar și cui îi oferă bomba cu amulete și cele 5 puncte.

Între timp, în culise, după degustare, Orlando Zaharia „fierbea” la propriu de emoții, sperând că el va reuși să pună mână pe bomba cu amulete, a treia din acest sezon Chefi la cuțite.

„Ăsta e relaxat”, a zis Ștefan Popescu, văzând că Sautner se bucură de o gustare, în așteptarea verdictului.

„Iar ai făcut combinație? Arată telefonul! Dă telefonul! Nu a vântat niciodată Vlăduța Lupău la tine? Mă uit la tine pe Instagram! EH! Cum nu a cântat, mă, niciodată!? De ce minți?! A și dansat!”, a zis el, făcând „poliție” în culise cu Alexandru Sautner.

„Îi las în pace, le arăt eu acolo, la jurizare. Îi aștept la cotitură”, a glumit acesta, sperând că el va câștiga bomba cu amulete din ediția 12 din dta de 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

