Chefi la cuțite, 3 aprilie 2024. Florin Mihuț, tânărul în scaun cu rotile care are o poveste de viată incredibilă. Ce a mărturisit

Florin Mihuț este tânărul în scaun cu rotile care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viață incredibilă, în ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Iată ce le-a spus juraților despre cel mai dificil moment prin care a trecut.

Florin Mihuț a venit în ediția 8 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024 pentru a-i impresiona pe cei patru jurați cu un preparat deosebit. Tânărul în scaun cu rotile s-a decis să facă Shakshouka, o specialitate din bucătăria nord-africană.

„Scopul de a fi aici e să demonstrez că și o persoană cu dizabilități poate să gătească. De asemenea, să-i motivez pe cei de acasă. Să știți că există speranță!”, a mărturisit concurentul vizibil emoționat.

În timp ce gătea la bancul de lucru, Florin Mihuț a povestit despre viața lui înainte de accidentul care l-a făcut să nu mai meargă niciodată. Acesta era pasionat de sport, activitatea pe care o practică în continuare, chiar dacă depinde de scaunul cu rotile.

„În anul 2019, într-o vară, am făcut un accident de motocicletă și am rămas imobilizat în scaun cu rotile. Am căzut într-o curbă, nu știu ce s-a întâmplat, n-am avut nici viteză mare, m-am lovit cu spatele de parapet, mi-am secționat coloana și de atunci viața mea s-a schimbat.

M-am gândit că mai bine muram, îmi doream să nu mai fi trăit pentru că mă chinuiam și atunci care e scopul meu aici? Să mă chinui pe mine și pe alții? Acceptarea a fost cea mai grea pentru că nu vrei să accepți scaunul cu rotile. Eram dansator, iar faptul că nu pot merge m-a ucis. Tot ce făceam ținea de picioare. Nu mai puteam să fac nimic din ce făceam înainte. Prima jumătate de an a fost mai grea, până mi-am dat seama că există viață și așa”, a povestit concurentul.

„Am mai mare succes la fete în scaun cu rotile decât înainte, iar înainte făceam sală, eram atlet, aveam motor. Nu știu care e treaba!”, a mai adăugat tânărul în glumă.

Cum au reacționat chefii când au aflat că Florin Mihuț este sportiv de performanță, chiar dacă merge într-un scaun cu rotile. Ce le-a mărturisit în ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024

La vârsta de 28 de ani, Florin Mihuț le-a spus chefilor că este sportiv de performanță, iar reacția lor a fost pe măsura așteptărilor. Aceștia s-au bucurat foarte mult de faptul că tânărul în scaun cu rotile poate desfășura o activitate atât de complicată într-o astfel de situație.

„Fac paraciclism, anul ăsta am devenit și Campion Național. În accidentul pe care l-am avut mi-am secționat și femurul de la piciorul drept, practic nu mai aveam nicio șansă. Am fost transportat cu elicopterul de la Oradea. Nu puteam nici să mai respir. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că astăzi sunt în viață. Părinții mei au suferit cel mai tare, le-a fost foarte greu.

Într-o tragedie de genul ăsta, cred că părinții suferă cel mai mult. S-au chinuit să mă crească până la 24 de ani, iar apoi să fac un accident. A fost greu, dar faptul că am început să fiu independent le-a dat mai multă încredere”, a mărturisit tânărul.

„Doamne, cât de complicat pare!”, a spus chef Orlando Zaharia, după ce a auzit povestea de viață incredibilă a lui Florin Mihuț.

„Ești incredibil, incredibil de puternic”, l-a completat chef Alexandru Sautner.

