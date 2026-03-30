Chefi la cuțite, 30 martie 2026. Cine a câștigat amuleta 13. Chef Florin Ivan a degustat preparatele și a anunțat câștigătorul

Chef Florin Ivan a făcut degustarea preparatelor pregătite de Chefi și a dezvăluit cine a câștigat amuleta de la Chefi la cuțite, ediția din 30 martie 2026.

Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 22:06 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 22:08

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut în bucătărie pentru a câștiga amuleta pusă la bătaie de Irina Fodor, în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Mariana Bobaru a ales câte trei ingrediente pentru fiecare Chef, iar farfuriile pregătite au fost degustate de Chef Florin Ivan. Descoperă cine a câștigat amuleta, de data aceasta.

În ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Mariana Bobaru, concurenta care i-a luat la rost pe jurați în trecut, a venit să se „răzbune” la proba de amuletă, după ce în urmă cu două sezoane Chefii au făcut-o „băbuță”, la degustare. Supărată, aceasta s-a întors să își ia revanșa și să facă zile fripte juraților, așa că doamna a ales câte trei ingrediente pentru fiecare bucătar, astfel:

Chef Alexandru Sautner a primit târtițe de curcan, lăstari de bambus și năut, Chef Ștefan Popescu a primit creier, ciocolată și gorgonzola, Chef Orlando Zaharia a primit ficat, bame și alune de pădure și Chef Richard Abou Zaki a primit limba de vițel, varză murată și gulie.

Timp de șaizeci de minute, fiecare dintre cei patru a încercat să găsească cea mai bună combinație de ingrediente pentru a obține farfurii aspectuoase și gustoase, cu scopul de a-l impresiona pe Chef Florin Ivan, cel care a decis cine a câștigat amuleta din această ediție.

Și, având în vedere ce ingrediente a impus doamna Mariana Bobaru, misiunea nu a fost deloc una simplă.

Farfurie după farfurie, invitatul a făcut ochii mari și a fost uluit atunci când a auzit ce se regăsește în preparate.

Chef Florin Ivan și-a făcut apariția în platou și a anunțat verdictul: Chef Orlando Zaharia a primit două puncte, Chef Richard Abou Zaki a primit trei puncte, Chef Alexandru Sautner a primit patru puncte, iar cele cinci punte și amuleta au mers la Chef Ștefan Popescu.

„Deși nu am intolerență la creier, cine a făcut creier chiar are creier!”, a anunțat Chef Florin Ivan.

„Bravo, mă, băiatule, chiar m-ai dat pe spate cu creierul. Nu m-aș fi așteptat, bravo, felicitări! Creierul a fost crocant, mi-a plăcut combinația cu ciocolata și gorgonzola! M-a uimit, nu aș fi făcut în viața mea așa ceva! Mi-a plăcut!”, a mai completat juratul.

Vezi tot ce s-a întâmplat urmărind clipul video de mai sus din ediția 13, din data de 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
