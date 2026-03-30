Chefi la cuțite, 30 martie 2026. Irina Fodor a pus la bătaie o amuletă puternică. Mariana Bobaru a revenit să se „răzbune”

În ediția 13 din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor a pregătit pentru cei patru Chefi o amuletă puternică, dar și o surpriză pe cinste! Mariana Bobaru, concurenta care i-a luat la rost pe jurați în trecut, a venit să se „răzbune” la proba de amuletă!

Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 20:56 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 21:39

Surprizele s-au ținut lanț în această săptămână la Chefi la cuțite și prima dintre ele s-a întâmplat chiar în ediția de luni, 30 martie 2026. Irina Fodor a anunțat o amuletă puternică și bucuria Chefilor a fost mare, însă zâmbetele lor au dispărut rapid atunci când au aflat ce urmează! Mariana Bobaru, concurenta care i-a luat la rost pe jurați și a părăsit platoul, s-a întors să își ia revanșa și să se „răzbune” în cel mai dureros mod posibil pentru cei patru bucătari! Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba și ce s-a întâmplat în ediția 13 din data de 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17.

Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki și Chef Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie și au așteptat cu sufletul la gură să afle ce îi așteaptă la jocul de amuletă. S-au apucat chiar să se roage, invocând ceva ajutor divin pentru următoarea provocare.

Irina Fodor și-a făcut apariția și a anunțat clasamentul, dar și care este situația în prezent; „Dacă Ștefan Popescu sau Alexandru Sautner iau 2 de 5 și Richard Abou Zaki ia 2 de 2, se întâmplă neimaginabilul și….ajung la egalitate!”.

„Medic! Irina are febră! Ai febră, da?”, a fost reacția amuzantă a lui Richard Abou Zaki, acesta dorind să arate faptul că nu va permite rivalilor săi să îl ajungă din urmă sau să îl detroneze în clasamentul punctelor.

Apoi, Irina Fodor a anunțat amuleta: „Ai puterea să oferi imunitate unui concurent din echipa ta. Acel concurent nu va intra la proba individuală”.

Chefii s-au bucurat când au aflat ce avantaj puternic este pus în joc, dar fericirea a dispărut rapid atunci când au fost dezvăluite ingredientele posibile pentru această probă: limbă, măduvă, creier, momițe, ficat, fudulii de porc, târtiță de curcan, varză murată, ciocolată, alune, gorgonzola, quinoa, bame, ridiche neagră, castane, lăstari de bambus, napi (topinambur), gulie, năut, alge marine și edamame.

„Nu prea îmi place nimci de acolo”, a zis Chef Alexandru Sautner.

„Groaznică situația astăzi! Ești nebună, fată! Ai luat-o pe drumul sâmbetei”, a fost reacția lui Chef Richard Abou Zaki.

Zâmbetele au dispărut complet de pe buze atunci când Irina Fodor a dat „lovitura” decisivă, anunțând faptul că cea care va alege ingredientele este chiar Mariana Bobaru, concurenta care i-a luat la rost pe jurați în sezonul 15 și a ieșit din platou. Așadar, aceasta vine să spună „Scurt!” ce sarcină de gătit au Chefii, în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Când a apărut în platou, toți au făcut ohcii mari, iar Chef Orlando Zaharia a fugit chiar să se ascundă.

„Sunteți la mâna mea!”, a zis aceasta, intrând triumfătoare în bucătărie.

Au început să curgă complimentele, în dorința de-a o îmbuna, dar se pare că totul a fost în zadar, căci doamna a părut pusă pe fapte mari: „Jar mănânci, Richard!”.

Vezi tot ce s-a întâmplat urmărind clipul video de mai sus din ediția 13, din data de 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

