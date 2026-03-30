Chefi la cuțite, 30 martie 2026. „Păpușicile” Dan Alexa și Gabi Tamaș au făcut show în bucătărie! Ce a zis Selena, fiica lui Tamaș

În ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite am avut ocazia să îi vedem la cratiță pe Dan Alexa și pe Gabi Tamaș, câștigătorii emisiunii Asia Express! După ce rivalii lor (Ștefan Floroaica și Alexandru Ion) au reușit să primească un cuțit, cei doi s-au ambiționat să îi depășească și la Chefi la cuțite! Nu au venit singuri, ci împreună cu Selena, fiica lui Gabi Tamaș. Descoperă ce rețetă au ales să pregătească, ce show au făcut în bucătărie, dar și care a fost verdictul în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Ce a zis Selena, fiica lui Tamaș în ediția din 30 martie 2026

Păpușicile s-au întors și au venit extrem de determinați să îi impresioneze pe jurații Chefi la cuțite cu o rețetă de vită cu piure și cu sos. Dan Alexa și Gabi Tamaș nu au venit singuri, ci împreună cu Selena, fiica acestuia din urmă.

Așa cum era de așteptat, cei doi au făcut show de zile mari în bucătărie! S-a lăsat cu glume, cu replici amuzante și cu distracție din plin. Când preparatul a fost gata, farfuriile au fost trimise la degustare. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au analizat atent nu doar ingredientele și gustul, ci și aspectul farfuriilor. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-au făcut apariția cei trei!

„Mă doare inima, m-am chinuit rău de tot azi”, a zis Dan Alexa.

„Selena, cum a fost să îl vezi pe tata la televizor, la Asia?”, a dorit Chef Orlando Zaharia să afle.

„Mie mi-a plăcut că nu știam pe nimeni care să fi fost la o emisiune mare. Mi-a plăcut, mi-a făcut plăcere să mă uit la el și la domnul Dan”, a zis Selena.

„Selena, ce părere ai tu despre tatăl tău? Zi-mi un pic despre tati”, a dorit Chef Alexandru Sautner să afle.

„Vezi ce zice! Vedeți cu producția, ce faceți, dacă zice ceva”, a glumit Gabi Tamaș.

„Cred că tata e un model în viață prin tot ceea ce a făcut și face în continuare și îmi place foarte mult de el”, a zis tânăra.

Așa cum era de așteptat, „durul” Gabi Tamaș s-a emoționat imediat la auzul vorbelor fiicei sale și a îmbrățișat-o cu drag, spunându-i că o iubește.

Ulterior, cei doi au dezvăluit detalii despre experiența lor la Asia Express și detalii despre ei, mai puțin știute. Ce au spus și ce verdict au primit?

