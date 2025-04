Chefi la cuțite, 9 aprilie 2025. Surpriză de proporții pentru Chef Orlando Zaharia. Ce concurenți au impresionat jurații

În ediția 15 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 9 aprilie 2025, Chef Orlando Zaharia a avut parte de o surpriză de proporții. Mentorul său a venit să gătească pentru jurați, aducând în platoul show-ului culinar multă emoție și povești din bucătării faimoase ale Bucureștiului.

În cea mai nouă ediție din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 9 aprilie 2025, arena audițiilor a prilejuit noi întâlniri surprinzătoare pentru jurați. Iată ce concurenți au impresionat chefii cu farfuriile lor!

Chefi la cuțite, 9 aprilie 2025. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați în ediția cu numărul 15

Tatiana Ungureanu a venit la Chefi la cuțite ca să-l cunoască pe Chef Richard Abou Zaki și să dovedească că și femeile frumoase pot găti. Alături de prietena ei, Diana Pivniceru, instructor de fitness, a gătit risotto roșu cu creveți.

Apariția lor în platoul Chefi la cuțite a fost primită cu mult entuziasm. După ce Tatiana a dezvăluit că are un salon de înfrumusețare și remodelare corporală, dar și că este o admiratoare a lui Chef Richard, au urmat o serie de complimente și curiozități din partea chefilor. Singurul care le-a dat cuțitul a fost Chef Ștefan Popescu.

Cornelia Musi vine din Valencia, este ajutor de bucătar, iar chefilor le-a gătit merluciu. În fața juraților, concurenta a dezvăluit că a fost martoră la inundațiile devastatoare din Valencia, de anul trecut.

„Dacă-mi vorbiți despre asta o să plâng. Eu stau într-un sătuc foarte aproape de ce s-a întâmplat și atunci ne duceam și ajutam. Sunt mulți care au murit și prieteni”, a spus Cornelia, care a vorbit, apoi, despre experiența ei în ceea ce privește bucătăria: „Știu să fac chestii tradiționale, paella în special”.

Pentru farfuria sa, Cornelia Musi a primit toate cele patru cuțite.

Olga și Alexandru Plăcintă le-au pregătit chefilor un platou cu gusturi siciliene: salată de citrice, cu cartofi și multă ceapă roșie, alături de o frigurie din vită. Preparatul a fost așezat pe niște farfurii pe care erau desenate caricaturile juraților.

Olga și Alexandru sunt din Moldova, dar locuiesc în Iași. Ei formează un cuplu de 19 ani, iar arta i-a adus împreună. De asemenea, cei doi pictează caricaturi la comandă: „Manual, sunt desenate de la zero. La Consiliul Europei am reprezentat Republica Moldova. A fost realizarea caricaturilor aleșilor locali din 62 de țări”, a povestit bărbatul, care a desenat, apoi, o caricatură.

Cei doi au primit trei cuțite pentru farfuria lor.

Florin Neguriță a făcut tiramisu martini. Concurentul este din Prahova, dar locuiește în București, unde face fotografie și consultanță financiară. Înainte, el a lucrat în gelateria lui Chef Alexandru Sautner.

„M-ai supărat tare atunci, pentru că erai un băiat în care îmi puneam mari speranțe și chiar te vedeam să crești cu mine împreună și știi foarte bine că ți-a părut rău după. Doar că eu eram prea orgolios ca să te iau înapoi”, a dezvăluit juratul.

Pentru desertul său, Florin a primit trei cuție, unul dintre ele fiind din partea lui Chef Alexandru Sautner.

Alina Nistor a aflat în urmă cu opt ani că are cancer. Ea a pus bazele unei asociații prin care ajută oamenii care se confruntă cu o astfel de boală. Alături de ea a venit și Ana Maria Fulep, prietenă și voluntar la asociația ei. Cele două au gătit pui cu miere și gutui, lângă un pat de piure de cartofi.

În fața chefilor, Alina Nistor a dezvăluit că această mâncare a salvat-o: „A fost singurul fel de mâncare pe care l-am putut mânca. Trebuia să mănânc ceva, pentru că altfel nu puteam face tratamentul și este o mâncare reinventată ca și mine”, a spus concurenta, iar Chef Alexandru Sautner a empatizat cu povestea ei, deoarece și mama lui suferă de cancer: „A fost diagnosticată acum 11 ani, dar este și ea o femeie extraordinar de puternică și mă bucur că și acum este în viață și se simte bine (...) Astea sunt adevăratele probleme și cine reușește să treacă peste ele și să ajute și pe alții este cu adevărat de prețuit”.

Alina Nistor și Ana Maria Fulep au primit trei cuțite din partea chefilor.

Tudor și Anamaria Ionescu s-au numărat printre concurenții Chefi la cuțite din această etapă de audiții. Ei au gătit ficăței prăijiți și salată de spanac cu roșii și ceapă. În fața juraților, artistul și soția sa au dezvăluit cum s-au cunoscut: „Într-o emisiune TV. Eu am venit să cânt și ea dansa acolo”, a zis Tudor Ionescu.

Tudor și Anamaria Ionescu au primit cuțitul de argint.

Giani Baidoc vine din Constanța, are 48 de ani, și este taximetrist, cântăreț și moderator de evenimente. Pentru Chefi la cuțite, el a pregătit mușchiuleț de porc la grătar, în crustă de mălai, cu sote de ciuperci brune.

Giani i-a captivat pe chefi, în special după ce le-a dezvăluit că și-a transformat taxiul într-o discotecă pe patru de roți. În ciuda poveștilor fascinante, concurentul nu a primit niciun cuțit pentru farfuria sa.

Chef Aria Marzaban este din Iran, dar vine de la Londra, acolo unde a gătit atât pentru prestigioasele Premii BAFTA, cât și pentru evenimente private de anvergură, desfășurate la British Museum.

Pentru Chefi la cuțite, el a pregătit cartof fondant cu miel și piure de morcov, iar Chef Richard Abou Zaki a apreciat detaliile fine din farfuria cu iz franțuzesc. Chef Aria a primit toate cele patru cuțite.

Aurica Nistor este din Onești, iar la Chefi la cuțite a venit pentru a o elogia pe mama ei, motiv pentru care a gătit o rețetă care să îi amintească de ea: friptură din mușchi de porc cu sos gros de bulion, alături de orez dres cu smântână.

Concurenta a dezvăluit în fața chefilor că a fost colegă de liceu și de gimnastică cu Nadia Comăneci: „Am fost colege și de clasă și de gimnastică. Am lucrat în aceeași sală, la categorii diferite (...) Să fiu colegă cu ea înseamnă enorm. O mândrie, mai ales că ea a adus mândrie și prestigiu orașului nostru, dar și țării noastre (...) Eu am făcut gimnastică până când am văzut că nu mai era o perspectivă de înaltă performanță (...) Atunci, am considerat că trebuie să mă retrag, dar am ținut legătura, lucrând pe lângă antrenori și grupele mici de copii. După, am reușit la Facultatea de Educație Fizică și am devenit antrenor”, a povestit Aurica Nistor, adăugând că pentru ea gimnastica este viața sa.

Aurica Nistor a primit doar două cuțite. În acel moment, Chef Orlando Zaharia a decis să schimbe votul și să îi ofere cuțitul său. Astfel, ea a primit șansa de a merge mai departe, în bootcampul sezonului 15.

Ionuț Țigănescu a pregătit „ciorba bețivului”, o rețetă pe care a moștenit-o de la tatăl său și pe care a vrut să o împărtășească și cu chefii. În ultimii 15 ani, el a făcut de toate: a fost pădurar, a tăiat lemne, iar acum a ajuns să fie stand-uper, pentru că iubește să îi facă pe oameni să râdă.

Pe lângă poveștile care le-au făcut poftă de râs juraților, concurentul a dezvăluit că și-a pierdut părinții când era mic și a fost crescut de frații săi. Pentru preparatul său, Ionuț a primit trei cuțite.

Ciprian Lupu este din Brașov, are 40 de ani și, din cauza unui accident la vârsta de 18 ani, a rămas imobilizat în scaun cu rotile. Cu toate acestea, el este astăzi pilot de raliu.

„La 18 ani și jumătate începusem să lucrez și m-am dus în primul concediu cu prietenii la mare. În prima zi în care am ajuns acolo, am alergat de pe nisip în apă (...) Apa a fost de mică adâncime, am lovit fundul mării cu capul și tot șocul l-a preluat coloana mea vertebrală. Mi-am rupt coloana, s-a secționat măduva complet și cam asta a fost. M-au operat medicii în București, ca să-mi refacă vertebrele. O intervenție chirurgicală destul de dificilă, dar la nivelul măduvei nu au mai avut ce să facă (...) Am rămas paralizat de la brâu în jos și mi-am pierdut dexteritatea degetelor. Nu pot să le strâng sau să le folosesc independent”, a povestit el.

„Brașov e un oraș cu tradiție în motorsport (...) Mi-am făcut un credit ca să-mi construiesc o mașină de curse, (...) pentru că toată munca pe care colegii mei o fac cu toate cele patru membre, eu trebuie să o fac cu două (...) În 2018 a fost prima persoană utilizatoare de scaun cu rotile din România care a obținut licență sportivă de la Federaţia Română de Automobilism (...) În 2021 am câștigat și titlul de Campion Național”, a povestit Ciprian Lupu, care a dezvăluit că titlul național i-a adus și un certificat de Cartea Recordurilor, pentru că nicio persoană cu diagnosticul lui nu a mai câștigat în lume un astfel de premiu.

Pentru Chefi la cuțite, Ciprian Lupu a gătit penne cu sos ragu, pentru că este pasionat și de bucătăria italiană. El a luat toate cele patru cuțite.

Ruby a revenit la Chefi la cuțite, ca să îi distragă pe jurați de la rutina lor. Artista le-a așezat pe bandă un desert: pandișpan cu cremă, iar pentru Chef Richard a adăugat și zmeură. După ce i-a încântat pe chefi cu vocea și prezența sa, Ruby a primit cuțitul de argint al prieteniei.

Șerban Ion, mentorul lui Chef Orlando Zaharia, a adus în platoul show-ului culinar multă emoție și povești din bucătării faimoase ale Bucureștiului. El a pregătit șalău bonne femme și gulaș, trezindu-i multe nostalgii juratului.

„Am lucrat la Intercontinental din 1971 până în 2009”, a povestit maestrul artei culinare, Chef Ion Șerban, care a mărturisit că Orlando Zaharia a fost ca un copil pentru el: „La rândul meu, am lucrat cu cei mai mari maeștri ai acelor vremuri, iar Orlando a fost copilul meu de suflet. Cel mai bun, și ca suflet, și ca meserie”, a povestit Chef Șerban.

„El este cel care mi-a pus cuțitul în mână”, a mărturisit și juratul.

Chef Orlando Zaharia i-a înmânat mentorului său cuțitul de argint.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

