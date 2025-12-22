Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Cine sunt semifinaliștii sezonului 16. Patru concurenți au părăsit marea competiție în lacrimi

În ediția 21 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 22 decembrie 2025, patru concurenți au fost eliminați. Chef Alexandru Sautner a luat o decizie neașteptată, iar un cuțit de aur s-a aflat printre cei care au plecat acasă.

După ce singurul concurent rămas în echipa galbenă a câștigat ultimul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, Irina Fodor a făcut un anunț care i-a bulversat pe aproape toți cei prezenți în platou.

Cine sunt semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite. Patru concurenți au părăsit marea competiție în lacrimi. Decizia lui Chef Alexandru Sautner a surprins pe toată lumea

Prezentatoarea emisiunii a făcut un anunț dureros în ediția difuzată pe 22 decembrie 2025, iar concurenții au trecut din nou printr-unele dintre cele mai dificile momente, mai ales după ce Irina a explicat că în urma probei individuale patru dintre ei vor pleca acasă.

„Urmează o probă individuală cu un rezultat critic. Câștigătorul are dreptul la două voturi către semifinală. Locul doi are dreptul la un vot către semifinală. Având în vedere că avem un egal, atât Richard, cât și Orlando, pot trimite un om direct în semifinală” a explicat aceasta, urmând să mai dea o veste care a adus din nou panica în platou.

„În ce te privește pe tine, Alex, ai dreptul să trimiți doi oameni în semifinală. E clar că-l vei trimite pe omul tău. Legat de al doilea om, poți să îți exerciți acest drept sau nu, în funcție de strategia pe care o dorești.” i-a spus Irina chef-ului care, în cele din urmă, a luat o decizie neașteptată.

Mai exact, Chef Sautner a ales să îi ofere lui Sergiu de la echipa verde un loc în semifinală.

Și ceilalți chefi au avut de luat decizii grele, însă, în cele din urmă, Chef Orlando Zaharia l-a ales pe Bogdan, iar Chef Richard l-a ales pe Luca.

În timp ce primii semifinaliști s-au bucurat de această victorie, ceilalți concurenți au intrat într-o luptă grea, fiind anunțată drept cea mai grea probă de până acum. Irina a anunțat „signature dish”, iar concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a obține cel mai bun punctaj.

La degustare, cei patru chefi au rămas uimiți de curajul unora dintre concurenți, dar și impresionați de creativitatea celor care și-au dat silința să aducă în fața lor o farfurie demnă de nota 5.

„Mai sunt cinci locuri în semifinală. În această seară pleacă patru concurenți. Cei care rămân au note peste 16!” a fost replica Irinei care i-a speriat pe cei aflați la un pas de eliminare.

Primul concurent care s-a salvat în această ediție a fost Ioan, concurentul din echipa bordo, care a obținut nota 16.

Următoarea care a intrat înapoi în bucătărie a fost Sorina din echipa verde, care a obținut punctajul maxim de 20 de puncte.

În spatele ei s-au aflat Maria, cu 16 puncte și Ștefana (echipa bordo) cu 17 puncte.

Ultimul concurent care s-a salvat de la eliminare a fost Andrei de la echipa albastră, care a obținut 17 puncte.

Astfel, pentru Iuliana, Tal, Darius și Viorel, drumul lor în concurs s-a încheiat în această seară.

Au curs multe lacrimi în platou, cei patru fiind dezamăgiți de farfuriile pe care le-au făcut, dar și recunoscători pentru toată experiența pe care au trăit-o în acest sezon.

„Nu pot să cred! Mi-a rupt inima în două!” a spus Darius, care a început să plângă și care i-a emoționat inclusiv pe chefi.

„Mi s-a rupt sufletul!” a spus Chef Sautner.

„Nu pot să cred!” a repetat și Chef Richard de nenumărate ori.

„Nu s-a terminat aici. Stai liniștit!” i-a spus și Chef Ștefan Popescu.

Așadar, semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite sunt: Alex (din echipa lui Chef Alexandru Sautner), Ioan și Ștefana (din echipa lui Chef Ștefan Popescu), Luca, Sergiu, Maria și Sorina (din echipa lui Chef Richard Abou Zacki) și Andrei cu Bogdan (din echipa lui Chef Orlando Zaharia).

Semifinala și Marea Finală din sezonul 16 Chefi la cuțite se văd mâine și poimâine de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.