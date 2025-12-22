Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultimul battle și cine este primul semifinalist al sezonului 16

Antena Căutare
În ediția 21 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 22 decembrie 2025, concurenții s-au luptat pentru un loc sigur în semifinală. Echipele au dat tot ce au avut mai bun, însă notele obținute pentru preparatele lor au conturat un scenariu greu de imaginat.

Ultima confruntare din sezonul 16 Chefi la cuțite s-a dovedit a fi una extrem de emoționantă, mai ales că înainte de cea mai grea probă individuală de până acum s-au ținut discursuri care i-au făcut să verse lacrimi pe concurenți, dar și să retrăiască fiecare moment petrecut în platou.

Miza confruntării, însă, i-a scos din zona de confort din nou și i-a făcut să lupte cu toate puterile pentru a obține un loc în marea finală care va fi difuzată săptămâna aceasta, în ediția de miercuri, de pe 24 decembrie 2025, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ce echipă a câștigat ultimul battle și cine este primul semifinalist din sezonul 16 Chefi la cuțite

Prezentatoarea emisiunii i-a anunțat pe chefi și pe concurenți la începutul ediției de astăzi că va avea loc cea mai grea probă individuală de până acum, deoarece miza este una uriașă.

„Câștigătorul de astăzi are dreptul să trimită doi oameni în semifinală. Locul doi salvează un om. Locul trei și locul patru niciunul. În rest, toată lumea merge la individuală!” a fost replica Irinei Fodor care nu doar că i-a speriat pe concurenți, dar i-a și motivat să scoată la iveală puteri pe care nici nu știau că le au.

„Vom avea un meniu de eveniment, vorbim de un tasty meniu, superb, fin, elegant, frumos, care conține starter, main course și desert” a mai spus prezentatoarea emisiunii, stârnind primele emoții de panică în platou.

După ce Chef Ștefan Popescu a explicat că echipa lui a gătit mămăligă cu parmezan, unt, trufe și cremă de brânză, iar deasupra somon afumat cu icre roșii, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zacki au răbufnit, acuzându-l că nu a respectat tema confruntării, deoarece somonul nu crește în România, respectiv în Marea Neagră.

Totuși, cei care au decis echipa câștigătoare au fost invitații ediției care au jurizat toate preparatele după bunul plac.

În urma verdictului lor, două echipe s-au ales cu trei farfurii, una cu o singură farfurie, iar cea câștigătoare cu patru.

Surpriza serii a fost atunci când telespectatorii au aflat că cel care a obținut patru farfurii a fost Alex Helju, singurul concurent de la echipa galbenă rămas în competiție.

Și faptul că echipa lui Chef Richard a obținut o singură farfurie a fost o surpriză în această ediție, însă una destul de neplăcută, deoarece el i-a obișnuit pe cei de acasă cu multe momente victorioase.

„Alex este primul semifinalist și mă bucur așa de tare pentru el. Se poate mândri cu această victorie. Asta e victoria lui!” a spus Chef Alexandru Sautner cu zâmbetul pe buze, în timp ce ceilalți chefi au rămas confuzi cu privire la ce se va întâmpla.

„În viață avem atât de multe puteri și calități de care noi nici nu știm și numai în momente de impas, în momente de cumpănă, când dai de greu, abia atunci îți dai seama cât de capabil ești” a mai spus chef-ul, felicitându-l pe cuțitul lui de aur.

Semifinala și Marea Finală din sezonul 16 Chefi la cuțite se văd mâine și poimâine de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Comentarii



