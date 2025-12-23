(P) Întrebările pe care le au toți pacienții despre implantul dentar. Dr. Florin Lupu răspunde clar

Întrebările pe care le au toți pacienții despre implantul dentar. Dr. Florin Lupu răspunde clar

Atunci când ajungi în punctul în care ai nevoie de un implant dentar, e normal să te gândești la tot felul de lucruri: dacă doare, cât durează, cât rezistă, cât de complicată este intervenția sau dacă ți se potrivește. La Clinica Dr. Lupu, fiecare pacient vine cu propriile emoții și nelămuriri, însă curiozitățile sunt, în mare, aceleași.

Dr. Florin Lupu răspunde pe înțelesul tuturor la cele mai frecvente întrebări despre implantul dentar, exact așa cum o face și în cabinet, cu calm, claritate și răbdare.

Când nu este recomandat un implant dentar

Una dintre primele întrebări pe care pacienții o adresează este dacă există situații în care implantul nu se poate face. Iar răspunsul este da, dar motivele sunt clare și logice.

Un implant dentar nu se inserează niciodată în grabă și nici în condiții care nu sunt stabile medical.

Sunt câteva situații în care intervenția trebuie amânată sau pregătită în prealabil:

atunci când există boli generale necontrolate, precum diabetul sever sau afecțiuni cardiace grave;

când osul este prea subțire și are nevoie de adiție înainte;

în cazul infecțiilor active sau al inflamațiilor gingivale;

atunci când igiena este foarte slabă;

la pacienții prea tineri, la care oasele încă cresc.

În toate aceste cazuri, medicul găsește o soluție și stabilește momentul potrivit pentru intervenție, dar nu lucrează niciodată dacă riscurile sunt mari.

Am nevoie de câte un implant pentru fiecare dinte lipsă?

Mulți pacienți se sperie când află că le lipsesc trei sau patru dinți și cred că vor avea nevoie de tot atâtea implanturi. Realitatea este mult mai blândă.

Implanturile dentare nu funcționează după regula unu la unu Un singur implant înlocuiește perfect un dinte pierdut, dar atunci când lipsesc doi, trei sau chiar mai mulți, se poate lucra mult mai eficient.

Pentru un singur dinte lipsă – da, e nevoie de un implant.

Pentru mai mulți dinți – două sau trei implanturi pot susține o punte întreagă.

Pentru o arcadă întreagă – tehnicile moderne All-on-4 sau All-on-6 permit refacerea completă cu un număr minim de implanturi.

Asta înseamnă costuri mai mici, intervenții mai simple și rezultate foarte stabile.

Este procedura dureroasă?

Probabil una dintre cele mai mari frici ale pacienților. Adevărul este că inserarea implantului nu doare. Intervenția se face sub anestezie locală, iar în timpul procedurii nu simți nimic. După ce trece anestezia, poți avea un mic disconfort, dar este ceva ce se controlează ușor cu analgezice simple.

Majoritatea pacienților sunt surprinși cât de bine decurge totul și recunosc că teama a fost mai mare decât realitatea.

Cât durează să se insereze un implant dentar

O altă întrebare comună: „Stau mult pe scaun?”. De obicei, nu. Inserarea unui singur implant dentar durează aproximativ 10–15 minute.

În cazul unei reabilitări complete, de exemplu o arcadă cu 6 implanturi, intervenția durează în medie aproximativ 1 oră și 30 de minute, într-o singură ședință.

Procedura nu este una traumatizantă, nu necesită internare, iar după intervenție pleci acasă în aceeași zi.

Folosim fire resorbabile, astfel că nu este nevoie să revii pentru scoaterea firelor.

Ce probleme pot apărea după operație

După inserarea implantului dentar, corpul reacționează normal. Poți avea: o mică umflătură, o vânătaie ușoară, o sensibilitate în primele zile.

Acestea sunt reacții normale și trec rapid. Complicațiile serioase sunt rare, iar majoritatea apar doar atunci când pacientul ignoră indicațiile postoperatorii. Respectarea instrucțiunilor și controalele periodice sunt cheia unei vindecări corecte.

Ce e bine și ce nu e bine să mănânci după intervenție

Primele zile sunt importante. Dr. Lupu recomandă să eviți:

alimentele foarte dure (nuci, semințe, coajă prăjită),

alimentele lipicioase,

mâncarea fierbinte sau foarte picantă,

lactatele în primele 24–48 de ore,

alcoolul și fumatul.

Scopul este să nu irite zona și să lași corpul să se vindece.

Fumatul și implanturile dentare

O întrebare delicată, dar foarte importantă. Fumatul încetinește semnificativ vindecarea, crește riscul de infecție și poate afecta osteointegrarea implantului.

Ideal ar fi să renunți complet, dar dacă nu poți, medicul recomandă măcar reducerea drastică în primele 10 zile după intervenție.

Cât timp rezistă un implant dentar

Statisticile arată că majoritatea implanturilor rezistă 10–15 ani fără probleme, iar multe depășesc 20 de ani. Longevitatea depinde de:

igienă,

controale regulate,

stil de viață,

evitarea fumatului,

calitatea osului.

Un implant bine realizat și bine întreținut este una dintre cele mai sigure investiții în sănătatea ta.

