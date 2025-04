Chefi la cuțite, 8 aprilie 2025. Cine a câștigat penultima bombă cu amulete. Ce concurenți au impresionat jurații

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru penultima amuletă din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce concurenți au impresionat în ediția de pe 8 aprilie 2025!

În ediția Chefi la cuțite difuzată pe 8 aprilie 2025, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce surprize le-a mai pregătit Irina Fodor. Frumoasa prezentatoare i-a anunțat pe jurați că astăzi se dă lupta pentru penultima amuletă a sezonului 15.

„Urmează o nouă bombă. Deja s-au dat două. Asta este a treia și la ultima amuletă va fi tot o bombă. Să știți că tema vă va plăcea foarte tare. Nimic nu se compară cu o porție bună de paste. Fiecare face ce dorește, doar să fie paste în farfurie (...) În seara asta vă jurizează Agostino Iacobucci”, a transmis Irina Fodor.

În plus, în această seară se va decide și care dintre Chefi va împărți conducerea unei echipe cu Chef Ștefan Popescu. Bătălia se va da pentru locurile doi și trei din clasament, între Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner, în vreme ce Chef Richard Abou Zaki ocupă confortabilul loc fruntaș.

Citește și: Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Diseară, în premieră: un Chef cu o stea Michelin vine să jurizeze amuleta

Articolul continuă după reclamă

Chefi la cuțite, 8 aprilie 2025. Cine a câștigat penultima amuletă a sezonului 15. Verdictul a fost dat de Chef Agostino Iacobucci

Presiunea că un bucătar italian cu stea Michelin va juriza pentru prima dată farfuriile celor patru chefi s-a resimțit încă din primele minute în bucătăria amuletelor: „Eu nu mai sunt în stare nici să curăț un măr”, a mărturisit Chef Orlando Zaharia, iar Chef Alexandru Sautner a adăugat: „Pur și simplu îi tremurau mâinile. Nu am văzut niciodată așa”.

Cu toate acestea, Chef Orlando Zaharia a ales să facă desert: un ravioli cu măr, ricotta și mascarpone. Între timp, Chef Richard Abou Zaki a ales să facă ravioli cu rață confiată, foie gras, trufe și marsala. Chef Alexandru Sautner a gătit ravioli de sibas cu lime, cartofi și sos mediteranean, iar Chef Ștefan Popescu a pregătit tortellini cu homar.

După ce și-au văzut farfuriile, Chef Richard Abou Zaki l-a acuzat pe Chef Orlando Zaharia că s-a inspirat din una dintre rețetele sale: „Ți-aduci aminte când trebuia să schimbăm un dish tradițional românesc într-un dish tradițional italienesc? Eu am plecat de la plăcinta cu mere și am ajuns la ravioli cu măr și am și câștigat cu el. Nu mă supăr, dar mi-ar plăcea să recunoști”.

După degustare, Chef Agostino Iacobucci a transmis că toate farfuriile au fost foarte bune și lucrate intens, dar, la final, a tras linie și a ales un singur câștigător. Acesta a început cu amuleta, pe care i-a acordat-o lui Chef Richard Abou Zaki. Două puncte i-au revenit lui chef Ștefan Popescu. Chef Orlando Zaharia a luat patru puncte, iar chef Alexandru Sautner a primit trei puncte.

Așadar, în ediția Chefi la cuțite difuzată pe 8 aprilie 2025, bomba cu amulete a fost câștigată de către Chef Richard Abou Zaki. De asemenea, Chef Orlando Zaharia a fost extrem de bucuros să afle că va avea propria echipă. Între timp, Chef Alexandru Sautner va împărți conducerea echipei cu Chef Ștefan Popescu.

Chefi la cuțite, 8 aprilie 2025. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați în ediția cu numărul 14

Paula Pătrașc și Adriana Munteanu au meserii diferite, dar împreună se ocupă de organizarea evenimentelor, prin pregătirea pachetelor candy bar. Pentru Chefi la cuțite, cele două au pregătit un desert special, pe bază de capșuni. De asemenea, platourile pe care le-au decorat au conținut câte o dedicație pentru fiecare jurat.

Adriana Munteanu a dezvăluit că la bază este asistent medical, însă, în timpul liber, face dulciuri și prăjituri. Nici Paula Pătrașc nu este patiser de meserie, dar, de trei ani de zile, face căpșuni glazurate: „Avem activitate separată, dar când e vorba de evenimente și candy bar, ea se ocupă de torturi și partea de prăjituri, iar eu mă ocup de candy bar”, a explicat Paula.

Pentru căpșunile glazurate cu ciocolată, jurații Chefi la cuțite le-au dat toate cele patru cuțite.

Tomoko Miura Scutariu vine din Japonia, însă este căsătorită cu un român și adoră mâncarea românească. Pentru Chefi la cuțite, concurenta a pregătit celebrul japanese lunch box, care conține pește, orez, papanași și omletă, toatr gătite în stil japonez.

Jurații au rămas surprinși să afle că aceasta predă cursuri despre mâncarea tradițională românească în Tokyo: „Prima dată când am fost în România m-am îndrăgostit de gustul mâncării”, a dezvăluit ea, fiind singura care ține astfel de clase în Japonia.

De asemenea, Tomoko Miura Scutariu este importator de vinuri românești în Japonia. Pentru preparatul ei, concurenta a primit patru cuțite.

Lili-Evangelia Grammatika este ambasadorul Greciei în România, iar pentru Chefi la cuțite a gătit un preparat tradițional grecesc: gemista.

„Îmi amintesc de copilărie. Mama mea obișnuia să îi gătească în fiecare an”, a mărturisit Ambasadorul Greciei în România despre preparatul care seamănă cu ardeii umpluți românești.

În fața chefilor, Lili-Evangelia Grammatika a dezvăluit cum a ajuns să fie ambasadorul Greciei: „Sunt diplomat. În urmă cu 20 și ceva de ani, am luat examenul la Academia Diplomatică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Greciei și am devenit diplomat, iar din decembrie 2023 am onoarea să fiu Ambasadorul Greciei în România (...) Copiii mei sunt destul de mari (...) Unul dintre ei locuiește în Olanda, iar celălalt în Atena”, a zis Lili-Evangelia Grammatika, mărturisind că este o gurmandă: „Când sunt cu familia mea, ador să descoperim împreună bucătăria altor culturi”.

Preparatul pe care Lili-Evangelia Grammatika l-a gătit la Chefi la cuțite le-a trezit nostalgia juraților, iar aceștia i-au dat toate cele patru cuțite. De asemenea, a primit și cuțitul de argint.

Teodora Sabău este din Oradea, dar locuiește în Amsterdam și oferă consiliere în sănătatea hormonală și menstruală. În fața chefilor, concurenta a dezvăluit că are o comunitate online, formată în principal din femei, unde abordează astfel de subiecte.

„De-a lungul tinereții mele am avut niște încercări hormonale. Am avut mai multe diagnostice. În urmă cu 15 ani, acolo a fost începutul, am avut un diagnostic al sindromului ovarelor polichistice (...) M-a dat peste cap (...) De aici a început călătoria mea”, a dezvăluit Teodora Sabău în fața chefilor.

În ceea ce privește preparatul pe care l-a adus în fața chefilor, Teodora a dezvăluit că l-a ales datorită beneficiilor pe care le are asupra sănătății hormonale și menstruale: „Ficatul are un conținut ridicat nu doar în proteină, ci și în vitamine și minerale. Are un conținut ridicat de vitamina A, care se folosește în sinteza anumitor hormoni, vitamina B12 care îți dă vitalitate și energie și de asta încurajez femeia să gătească cu ficățel”, a explicat ea.

Însă, pentru că chefii au jurizat preparatul și nu povestea, Teodora Sabău a primit doar două cuțite.

Julia Krasnik a gătit chifteluță umplută cu pui, ciuperci și mărar, alături de piure de sfeclă. Concurenta vine din Ucraina, este artist și creează clipuri pentru diverse branduri, în special pentru cele din industria fashion. De asemenea, Julia poate face picturi la comandă, motiv pentru care le-a adus juraților câte un tablou pictat de ea.

În ceea ce privește farfuria sa, concurenta a pregătit o rețetă cu pui care se face în mod normal în Kiev. Jurații Chefi la cuțite i-au oferit trei cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul sezonului 15.

Jasmine a intrat la chefi în pași de dans. Concurenta este dansatoare orientală și fostă artistă de circ. Pentru Chefi la cuțite, ea a gătit pui cu rozmarin și lămâie la cuptor, alături de spanac cu parmezan. După mai multe dezvăluiri din cariera sa, Jasmine și-a aflat și verdictul: niciun cuțit.

Mariana Bobaru a pregătit ciorbă de curcan. În timp ce gătea, concurenta a dezvăluit că 55 de ani a făcut contabilitate, meserie pe care o iubește. Deși preparatul său a fost extrem de apreciat de cei patru jurați, doamna s-a înfuriat la comentariile pe care chefii le-au avut la adresa preparatului ei, dar și din cauza faptului că Chef Richard Abou Zaki a făcut-o „băbuță”.

După ce s-au deschis ușile, Mariana Bobaru a avut o reacție nervoasă și a refuzat să mai asiste la jurizare. Într-un final, Chefii și Irina Fodor au convins-o să se întoarcă în platou, iar Alexandru Sautner și-a cerut scuze în numele tuturor: „Ne pare rău pentru incidentul din această seară, dar trebuie să ne credeți că, în primul rând, nu știm cine e și dacă ne auzeați mai departe, când am făcut jurizarea, eu am spus că n-am mai mâncat niciodată o ciorbă mai bună ca asta”, a transmis juratul.

Doamna în vârstă de 76 de ani a dezvăluit în fața chefilor că gătește de la vârsta de opt ani, iar, pentru ciorba delicioasă, concurenta a primit toate cele patru cuțite.

Cătălin Dumitru a gătit supă de creveți, cu roșii și orez. În fața chefilor, concurentul a dezvăluit că face stand-up din anul 2010. După o serie de glume și înțepături cu Chef Richard, Cătălin Dumitru a mărturisit că a învățat să gătească din nevoie, după ce a plecat de la mama lui de acasă.

Pentru preparatul său, Cătălin Dumitru a primit toate aprecierile, dar și trei cuțite: „Ai ceva acolo și cred că nu știi ce ai!”, i-a zis Chef Richard Abou Zaki.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Chefi la cuțite, 7 aprilie 2025. Chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au oferit cuțitele de aur. Ce concurenți au uimit