Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner a câștigat amuleta. Diseară, Irina Fodor pune în joc a doua bombă a sezonului

Discuții aprinse ieri seară, la Chefi la cuțite, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență, atât pe segmentele de public comercial și urban, cât și la nivelul întregii țări.

Jurații s-au luptat pentru cea de-a zecea amuletă a sezonului, victoria revenindu-i lui Chef Alexandru Sautner. Emoțiile cresc diseară proporțional cu miza: Irina îi provoacă pe Chefi la o nouă luptă, de data aceasta pentru cea de-a doua bombă a sezonului.

Chefi la cuțite, lider de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:58, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.7 puncte de rating și 20.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.5 puncte de rating și 19.4% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.1 puncte de rating și 15.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.5 puncte de rating și 14.0% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.2 rating și 16.2% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 14.9% cotă de piață. În minutul de aur 21:38, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Carne de vită, de miel sau de rață? Aceasta a fost arzătoarea întrebare, aseară, în bucătăria Chefi la cuțite, unde jurații au gătit cu gândul să-l cucerească pe invitatul serii la degustare, un nume cu greutate în lumea fotbalului, Marius Niculae. Preparatul cu carne de vită al lui Chef Sautner a fost desemnat câștigător, juratul obținând 5 puncte și amuleta – la pachet cu o sesiune de discuții aprinse cu colegii săi, care au disecat istoricul degustărilor, aruncându-și replici grele.

În seara aceasta, scânteia conflictului devine flacără. Situația ia amploare, pentru că în joc nu va fi una, ci mai multe amulete! Altfel spus, Irina Fodor pune la bătaie cea de-a doua bombă a sezonului! Iar Chef Vlad Pădurescu va face degustarea cu o atenție la detalii ce va naște dezbateri puternice în camera Chefilor. Cine va câștiga bomba telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 23 martie 2026