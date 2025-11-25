Antena Căutare
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Azi, Irina pune în joc la Constanța prima bombă cu mai multe amulete

Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Azi, Irina pune în joc la Constanța prima bombă cu mai multe amulete

Ieri seară, la Chefi la cuțite, Chef Ștefan Popescu a câștigat amuleta după o sesiune de gătit desfășurată în Piața Sfatului, la Brașov, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 12:43 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 12:45
Descoperă ce surprize aduce ediția din 25 noiembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite | Antena 1

În această seară, Chefii ajung la Constanța pentru o bătălie grea, dată în numele unei mize și mai mari: prima bombă pusă în joc de Irina Fodor.

Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de pe 24 noiembrie 2025. Azi, Irina Fodor pune în joc prima bombă cu mai multe amulete din acest sezon

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 23:49, cea de-a cincea ediție a sezonului 16 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.1 puncte de rating și 20.5% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 19.1% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.1 puncte de rating și 15.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.2 puncte de rating și 12.8% cotă de piață. Show-ul culinar a înregistrat cele mai mari cifre și în intervalul orar 20:28 – 23:32, pe intersecția cu emisiunea ”MasterChef”, obținând la nivelul publicului comercial 5.1 puncte de rating și 19.9% cotă de piață, în timp ce postul ProTv a înregistrat 4.9 puncte de rating și 19.1% cotă de piață. Ierarhia pe intersecția cu emisiunea ”MasterChef” s-a păstrat și pe segmentul publicului urban, dar și pe targetul publicului feminin din mediul urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, unde Chefi la cuțite a obținut 5.9 puncte de rating cu 23% cotă de piață, în vreme ProTv a înregistrat 4.4 puncte de rating cu 17.5% cotă de piață. În minutul de aur 21:47, aproape 1.1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Invitatul la degustarea de ieri, Gabi Tamaș, i-a adus o mult dorită victorie lui Chef Ștefan Popescu – la o întrecere cu o temă ce i-a amuzat, dar i-a și pus în încurcătură pe jurați: mâncare potrivită după o petrecere prelungită sau mâncare pentru mahmureală. În această seară, însă, cuțitele se ascut din nou – de data aceasta pentru o bătălie dată la Cazinoul istoric din Constanța, în numele unei mize și mai mari: Irina pune în joc prima bombă a sezonului, care conține mai multe amulete.

De partea cealaltă, ringul audițiilor vine cu multe surprize. Lara Schutz, prima româncă somelier de pâine din lume, vine în această seară la audițiile sezonului 16 Chefi la cuțite: ”Am

fost cea de-a 16-a femeie din lume numită somelier de pâine și prima româncă ce a obținut acest titlu. Este o meserie născută din pasiune: am schimbat total domeniul de activitate de la management educațional la brutărie și am început să fac pâine”, spune Lara. Iar prezența ei nu este singura premieră de diseară din ringul preselecțiilor. Cine va câștiga amuleta și ce verdicte vor da jurații în arena audițiilor telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la ora 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Ce preparate speciale i-au cucerit pe jurați și i-au trimis pe concurenți direct în ...
