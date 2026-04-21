Chefi la cuțite, lider de audiență. Cuțitul de aur al lui Chef Orlando a ieșit din concurs

Eliminare șoc ieri, la Chefi la cuțite, după proba individuală: cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia a părăsit competiția cu cel mai mic punctaj – preparatul lui Petrică Drelciuc a obținut doar 4 puncte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 13:27 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 14:01
Tot ieri, victoria în bătălia culinară i-a revenit taberei bordo conduse de Chef Richard Abou Zaki, într-o ediție a show-ului gastronomic care s-a impus ca lider detașat de audiență atât pe segmentele de public comercial și urban, cât și la nivelul întregii țări. Azi, taberele se confruntă cu o probă cu dificultate crescută – în condițiile în care alarma amenințătoare a amuletei se va auzi din nou.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:27 – 00:04, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.3 puncte de rating și 21.9% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 2.8 puncte de rating și 11.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.7 puncte de rating și 18.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 2.6 puncte de rating și 8.4% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.4 rating și 17.1% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.5 puncte de rating și 11.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:47, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul interval prime time (19:00 – 00:00), înregistrând 4.6 rating și 19.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV a obținut 3.6 rating și 15.0% cotă de piață.

După pierderea de aseară, Chef Orlando Zaharia a trecut de la extaz la agonie, având în vedere că săptămâna trecută a câștigat fiecare bătălie culinară. Confruntările continuă azi – jurații merg mai departe, în ciuda oricăror impedimente. Rămas cu doar trei oameni, Chef Orlando este pregătit să facă față provocărilor - oricât de dificilă ar fi proba. Iar de data aceasta, tema este, într-adevăr, complicată: echipele vor avea de pregătit preparate dedicate, de-a lungul istoriei, celebrilor compozitori Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Piotr Ilici Ceaikovski și Gioachino Rossini. Iar asta nu e tot: Irina Fodor va avea o cerință specială legată de preparate, care va îngrădi posibilitățile creative ale echipelor. În plus, alarma amuletei va agita și în această seară apele în bucătăria Chefi la cuțite. Cum se vor descurca în fața acestei probe concurenții telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petric...
