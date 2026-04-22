Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa lui Chef Richard, din nou victorioasă

Ieri seară, echipa bordo condusă de Chef Richard Abou Zaki a înregistrat a doua victorie din acest sezon, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider de audiență pe toate segmentele de public. Urmează proba deserturilor fine gătite cu... mănuși de cuptor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 12:29 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 12:33
Urmează o seară cu un juriu special și o temă încântătoare: doamnele de la Centrul Filia vin la degustare, iar cele patru echipe au de pregătit... un tasting menu de deserturi. Însă amenințarea amuletelor va face această misiune incredibil de grea.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 23:59, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 21.5% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.4 puncte de rating și 13.6% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.6 puncte de rating și 17.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.3 puncte de rating și 10.5% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.3 rating și 16.7% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.0 puncte de rating și 12.8% cotă de piață. În minutul de aur 22:31, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul interval prime time (19:00 – 00:00) la nivelul întregii țări, înregistrând 5.4 rating și 21.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV a obținut 3.4 rating și 13.6% cotă de piață.

Tabăra condusă de Chef Richard a obținut ieri seară o victorie frumoasă, cu opt farfurii, dintre care șase au venit una după alta pe banda nervilor întinși la maximum. Seara s-a încheiat cu o eliminare din echipa bej a lui Chef Ștefan Popescu – concurenta sa, Jini, a primit cel mai mic punctaj la proba individuală, părăsind competiția.

Azi urmează o seară aparent... dulce, întrucât echipele se vor bate în cele mai savuroase deserturi. Dar amuletele nu vor lipsi din peisaj, adăugând adrenalină din belșug – iar Chef Sautner va fi doar unul dintre jurații care va apăsa amenințător butonul de alarmă, pentru a folosi un puternic avantaj în luptă. Presiunea la bancurile de lucru va fi uriașă într-o sesiune de gătit în condiții foarte grele – pentru că este seara gătitului cu mănuși de cuptor! O provocare menită să bulverseze acțiunea de la bancurile de lucru - dar metodele folosite de concurenți în această situație vor aduce și mult umor în bucătăria Chefi la cuțite. Cum se pot găti deserturi fine cu mănuși de cuptor telespectatorii vor vedea diseară, de la 20:30 – când victoria în bătălia culinară va fi extrem de importantă, întrucât proba individuală aduce un pericol dublu: în această seară Irina anunță că vor pleca acasă doi oameni!

