Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, lider de audiență. Jurații și-au format echipele cu care luptă în battle-uri

Chefi la cuțite, lider de audiență. Jurații și-au format echipele cu care luptă în battle-uri

Seară decisivă ieri, la Chefi la cuțite: concurenții trecuți de audiții au ajuns în bootcamp-ul sezonului 17, care a culminat cu formarea ehipelor celor patru jurați, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 12:34 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 12:47
Galerie
Etapa dinaintea bttle-urilor a avut și un moment surpriză: Chef Orlando a oferit cuțitul de aur!

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:31 – 23:53, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.6 puncte de rating și 22.4% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.8 puncte de rating și 18.9% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.0 puncte de rating și 18.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.7 puncte de rating și 14.3 % cotă de piață. În minutul de aur 21:43, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Peste 100 de concurenți s-au întrecut aseară pentru cele 19 locuri disponibile din echipele Chefilor, iar unul dintre aceste locuri a fost ocupat de Cosmin Petrică Drelciuc, competitorul căruia Chef Orlando Zaharia i-a dat cuțitul de aur în bootcamp.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, după etapa de aseară, juratul se pregătește să intre în battle-uri cu echipa sa de patru tunici gri, din care mai fac parte, alături de Cosmin: Pita Said, Sabina Șopterean și Vladimir Andrei Popa.

echipa lui chef stefan pe un fundal deschis la culoare

Chef Ștefan Popescu luptă cu tabăra bej, alcătuită din cinci competitori: cuțitul său de aur, Alexandru Szabo, Jini Jieun, Rareș Vintileanu, Elena Barbu și Radu Beleț. Chef Alexandru Sautner a ales, alături de cuțitul său de aur, Marina Luca, încă cinci concurenți în bootcamp: Florin Stamin, Elena Comăneci, Ștefan Turian, Salvatore De Micco și Irina Man. Iar conducătorul clasamentului punctajelor de la amuletă, Chef Richard Abou Zaki și-a format cea mai numeroasă echipă, cu șapte concurenți, din care fac parte: cuțitul său de aur, Alexandru Dodoaia, Florin Ungureanu, Bianca Podosu, Samuel Cernea, Andreea Nedelcu, Adreea Angheluș și Christian Ursu. Săptămâna viitoare cu toții se vor alinia în bucătăria Chefi la cuțite pentru startul battle-urilor sezonului 17!

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x