Virusurile care se ascund la birou. Unele dintre ele pot fi fatale

Experții au dezvăluit virusurile care se ascund la birouri din întreaga lume și care te-ar putea îmbolnăvi fără să îți dai seama.

Un nou studiu sugerează că mersul la birou ar putea cauza probleme de sănătate, dar nu din motivele la care se gândesc cei mai mulți.

De vină ar fi virusurile care se ascund în clădirile în care lucrează sute de persoane, scrie Daily Mail.

În plus, dincolo de numărul considerabil de oameni, curățenia din aceste birouri nu e întotdeauna ideală.

Ca urmare, angajații riscă să se îmbolnăvească din cauza acestui mediu.

Virusurile care se ascund la birou

Cercetătorii de la Universitatea Ohio State au colectat mostre de praf din mai multe clădiri, inclusiv școli, cămine universitare și clădiri de birouri. Cu instrumente de ultimă generație, au analizat probele pentru a identifica virusuri periculoase ce se pot ascunde în astfel de locații.

Experții au descoperit 54 de agenți patogeni diferiți în cele 27 de mostre de praf. Printre acestea s-au numărat SARS-CoV-2 (virusul care provoacă Covid-19), gripa, norovirusul și virusul Epstein-Barr.

„E foarte important să înțelegem, la scară largă, cum putem monitoriza bolile în comunitățile noastre,” a declarat Karen Dannemiller, autoarea principală a studiului. „Similar monitorizării apelor uzate, care urmărește focarele de boli la scară mare, noi am creat un instrument intermediar care oferă aceleași beneficii pentru populații mai mici.”

Studii anterioare au arătat că virusurile pot supraviețui pe suprafețe de la câteva ore până la câteva săptămâni. Însă, până acum, nu se știa cât timp persistă acestea în praf.

„Praful din clădiri acumulează material biologic eliminat de ocupanți, integrând în timp urme provenite din aer, de pe suprafețe și din activitatea umană,” au explicat cercetătorii în studiul publicat în jurnalul Building and Environment.

„Praful acumulat poate servi drept rezervor stabil pentru acizii nucleici microbieni și virali și poate fi utilizat pentru monitorizare ambientală de înaltă rezoluție,” au continuat experții.

Pentru a investiga mai în detaliu, echipa a prelevat 27 de mostre de praf din clădiri din Ohio.

Aceste virusuri se găsesc și în creșe și grădinițe

Acestea au inclus 4 probe dintr-o creșă, 1 dintr-o grădiniță, 2 dintr-o școală primară, 2 dintr-un centru recreativ, una din cămine universitare, una dintr-o bibliotecă universitară și 6 din clădiri de birouri.

Pentru a analiza virusurile ascunse în praf, cercetătorii au folosit 2 metode. Mai întâi, au utilizat PCR (reacția de polimerizare în lanț), o tehnică folosită pentru amplificarea unor mici segmente de ADN.

Au apelat și la o tehnică nouă de secvențiere care detectează moleculele de ARN lăsate în urmă de virusuri după degradarea acestora.

Experții au comparat rezultatele cu o bază de date de 200 de agenți patogeni potențiali. Astfel, echipa a reușit să măsoare și să clasifice simultan mai multe virusuri. În total, rezultatele au identificat 54 de virusuri în probe.

„Virusurile detectate au inclus agenți patogeni respiratori cunoscuți precum SARS-CoV-2, virusul gripal și virusul sincițial respirator, agenți patogeni intestinali precum norovirusul și adenovirusul, alți agenți patogeni precum virusul papiloma uman, precum și virusuri nepatogene precum Torque Teno Virus,” susțin experții. „Cel puțin un tip de rinovirus a fost prezent în 85% dintre probe.”

Experții au observat și diferențe în nivelurile de virusuri. S-a constatat că centrele de îngrijire a copiilor aveau niveluri mai ridicate de polyomavirus MW, citomegalovirus uman și polyomavirus WU, virusuri asociate frecvent cu infecțiile copilăriei. Echipa nu a măsurat dacă virusurile detectate erau încă viabile.

Concluziile sugerează că praful ar putea deveni în viitor un instrument util pentru monitorizarea focarelor virale din clădiri.