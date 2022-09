Cine este Adrian Stroe, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu de la Chefi la cuțite, sezonul 10. Ce premieră a reușit

Adrian Stroe a venit la Chefi la cuțite sezonul 10 destul de încrezător în forțele sale și, pentru ineditul desert pregătit, a primit trei cuțite din partea juraților. Totuși, surpriza a fost mare atunci când Cătălin Scărlătescu i-a dat cuțitul de aur. Concurentul a marcat astfel o adevărată premieră.

Cine este Adrian Stroe, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu de la Chefi la cuțite sezonul 10

Concurentul are 34 de ani, este din Râmnicu Vâlcea și în prezent lucrează ca chef bucătar la un restaurant local, acolo unde chiar el a făcut meniul ce cuprinde nu doar preparate românești sau pizza, ci și unele de tip fine dining. Adrian Stroe, cel care a devenit cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu la Chefi la cuțite sezonul 10, a decis să se înscrie în competiție la sugestia copiilor săi, care îl susțin în meseria lui.

Bucătar cu experiență și cu o dorință de-a descoperi mereu tehnici și gusturi noi, acesta a ales să facă un desert pe bază de mousse de ciocolată și chipsuri de hippen. Atât platingul, cât și texturile sau aromele folosite au atras imediat atenție celor trei jurați de la Chefi la cuțite, sezonul 10.

„Am început să lucrez în bucătărie la frageda vârstă de 18 ani. Am început de la un post de jos. În Italia am plecat ca să învăț să fac paste. Acolo am stat 4 ani de zile, doar că nu puteam să mă plafonez, nu suportam asta. Dacă ceva mi se părea mai wow, plecam. Am primit o ofertă în Germania. Mi s-a părut greu la început pentru că în mare parte se vorbea germană, doar patronul era italian. Am avut noroc că, după o perioadă, mi s-a dat mână liberă și mi-am format eu echipa. Mi-am adus din Vâlcea echipa mea, bucătari, ajutori, tot. Bucătăria, pentru mine, pot să spun la ora actuală că este aproape tot, după copii. Mă liniștește. Am momente când gătesc noaptea, anunț, mi se deschide iar bucătăria și stau singur până la 4-5 dimineața unde încerc noi preparate sau încerc să le îmbunătățesc pe cele pe care deja le avem la restaurantul unde lucrez. Nu m-aș vedea să fac altceva”, a zis Adrian Stroe, în etapa degustărilor pe nevăzute.

În ediția 10 din sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite am aflat și alte detalii despre Adrian Stroe, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu.

„Mama copiilor a făcut multe împrumuturi, sute de milioane, pe care nu le mai dădea înapoi. Eu eram la serviciu, nu știam nimic. Nu am știut niciodată ce a făcut cu banii și ăsta a fost și motivul divorțului. Nu puteam să muncesc la infinit să acopăr niște datorii. Am preferat să îi iau și suntem bine acum. Îi las cu bona și eu mă duc la serviciu, apoi mă duc și îi iau”, a dezvăluit concurentul, spre marea surpriză a juraților.

Totuși, în ciuda numeroaselor greutăți prin care a trecut, bărbatul continuă să se dedice atât celor doi copii ai săi, cât și meseriei de bucătar pe care o îndrăgește atât de mult.

Pentru desertul pregătit, Adrian Stroe a primit trei cuțite de la Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, iar verdictul a adus un val puternic de emoții. Totuși, după ce a stat puțin pe gânduri, Scărlătescu i-a oferit cuțitul de aur de la Chefi la cuțite sezonul 10. A fost o adevărată premieră, căci niciodată el nu a făcut asta pentru un desert!

„N-am crezut vreodată că pot să dau cuțitul de aur pentru un desert...dar a fost senzațional, fabulos! Bine ai venit în echipa mea, Adrian! 💪”, a scris ulterior Cătălin Scărlătescu pe pagina sa oficială de Instagram.

