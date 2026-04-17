Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă

Antena Căutare
Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite sezonul 17 s-a îndrăgostit de Ioana încă din adolescență, iar de atunci cei doi sunt atât parteneri de viață cât și de scenă. 

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 13:39 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 14:00
Galerie
Florinel Ungureanu se mândrește cu soția sa | Antena 1

Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite se mândrește foarte mult cu frumoasa lui familie. El și Ioana, soția lui, sunt împreună de 20 de ani și au 2 copii minunați. Ei se cunosc din copilărie, amândoi fiind din Vaslui. Mai întâi au fost prieteni, apoi au trăit o iubire adolescentină, care s-a maturizat în timp. Între Florinel și Ioana este o diferență de vârstă de 1 an și 8 luni, ea fiind mai mare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Florinel a plecat la 14 ani de acasă, cu trenul, pentru a-și îndeplini visul de a deveni cântăreț. A ajuns la Drăgășani, la Florin Pește, căruia i-a recomandat-o și pe Ioana, fata din Vaslui despre care știa că este foarte talentată. Cei doi au ajuns să cânte împreună și apoi să formeze un cuplu.

Articolul continuă după reclamă

Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana, soția lui, cântă împreună

Prima melodie pe care Florinel și Ioana au cântat-o împreună s-a numit: „Doar pe mine tu mă vrei”. Cea mai cunoscută piesă a lor este „Te iubesc oriunde ai fi”, o melodie devenită hit în lumea manelelor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Eu și Ioana cântăm. Suntem doi lăutari pentru oameni, suntem căsătoriți, 20 de ani de căsnicie, avem 2 copii. Ne cunoaștem din copilărie. Îmi era foarte dragă soțioara mea și nu prea mă băga în seamă. Eu am plecat să cânt la Florin Pește. Eu i-am zis că am o fată la Vaslui care cântă foarte frumos, am sunat-o, a venit la Drăgășani, nu m-a băgat în seamă vreo câteva luni. Eu leșinam după ea când o vedeam, dar pentru ea eram doar un prieten. Și într-o seară ne-am trezit în pat amândoi și i-am zis: Îmi dai și mie un pupic? Și mi-a dat. Și de atunci avem 20 de ani împreună. O poveste foarte frumoasă”, a povestit Florinel Ungureanu la Chefi la cuțite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În audițiile Chefi la cuțite, Florinel Ungureanu a fost foarte emoționat în momentul în care a vorbit despre soția lui. Concurentul Chefi la cuțite spune de fiecare dată când are ocazia cât de mult o iubește pe femeia alături de care și-a construit familia și cariera.

Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite, declarație emoționantă pentru Ioana, soția lui

„De la prima noastră întâlnire, primul contact vizual a fost îndeajuns pentru a-mi da seama că vreau să îmi petrec tot restul vieții alături de tine.

Mă bucur tare mult că am ocazia să te cunosc și să fiu împreună cu tine. Când te-am văzut prima oară, inima mea a început să cânte și nici până în ziua de astăzi nu s-a oprit.

Evoluția mea atât ca persoană, cât și ca artist îți este datorată ție. Viața de familie constituie tot ce se poate mai frumos în această viață. Mă consider un soț norocos. Nu toți oamenii au lângă ei un om așa iubitor și înțelegător ca tine, soția mea. Te iubesc din tot sufletul. Nici nu ai idee cât de fericit mă faci în fiecare zi. Fiecare moment petrecut împreună înseamnă fericire și zâmbete. Te iubesc, draga mea soție”, este unul dintre mesajele publicate de Florinel Ungureanu pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum au arătat Florinel și Ioana în ziua nunții

Florinel Ungureanu s-au căsătorit când erau foarte tineri și au devenit părinții a doi băieți care le înseninează zilele.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Florinel Ungureanu este concurent în sezonul 17 Chefi la cuțite, în echipa bordo a lui chef Richard Abou Zaki. Încă de la audiții, Florinel i-a încântat pe chefi cu simplitatea și umorul lui.

Florinel Ungureanu colaj
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki. Ei poartă tunica bordo în sezonul 17

Vita skyline a fost preparatul care a reușit să aducă prospețime și eleganță în emisiunea Chefi la cuțite...
Înapoi la Homepage
AS.ro Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Observatornews.ro eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
Antena 3 O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Vita skyline a fost preparatul care a reușit să aducă prospețime și eleganță în emisiunea Chefi la cuțite
Vita skyline a fost preparatul care a reușit să aducă prospețime și eleganță în emisiunea Chefi la cuțite
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Echipa gri a lui Chef Orlando a obținut a treia victorie consecutivă
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Echipa gri a lui Chef Orlando a obținut a treia victorie...
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Cum arată noua Dacia electrică și cât costă. Va fi mai ieftină decât multe modele din China
Cum arată noua Dacia electrică și cât costă. Va fi mai ieftină decât multe modele din China Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare
Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x