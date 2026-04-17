Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă

Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite sezonul 17 s-a îndrăgostit de Ioana încă din adolescență, iar de atunci cei doi sunt atât parteneri de viață cât și de scenă.

Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite se mândrește foarte mult cu frumoasa lui familie. El și Ioana, soția lui, sunt împreună de 20 de ani și au 2 copii minunați. Ei se cunosc din copilărie, amândoi fiind din Vaslui. Mai întâi au fost prieteni, apoi au trăit o iubire adolescentină, care s-a maturizat în timp. Între Florinel și Ioana este o diferență de vârstă de 1 an și 8 luni, ea fiind mai mare.

Florinel a plecat la 14 ani de acasă, cu trenul, pentru a-și îndeplini visul de a deveni cântăreț. A ajuns la Drăgășani, la Florin Pește, căruia i-a recomandat-o și pe Ioana, fata din Vaslui despre care știa că este foarte talentată. Cei doi au ajuns să cânte împreună și apoi să formeze un cuplu.

Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana, soția lui, cântă împreună

Prima melodie pe care Florinel și Ioana au cântat-o împreună s-a numit: „Doar pe mine tu mă vrei”. Cea mai cunoscută piesă a lor este „Te iubesc oriunde ai fi”, o melodie devenită hit în lumea manelelor.

„Eu și Ioana cântăm. Suntem doi lăutari pentru oameni, suntem căsătoriți, 20 de ani de căsnicie, avem 2 copii. Ne cunoaștem din copilărie. Îmi era foarte dragă soțioara mea și nu prea mă băga în seamă. Eu am plecat să cânt la Florin Pește. Eu i-am zis că am o fată la Vaslui care cântă foarte frumos, am sunat-o, a venit la Drăgășani, nu m-a băgat în seamă vreo câteva luni. Eu leșinam după ea când o vedeam, dar pentru ea eram doar un prieten. Și într-o seară ne-am trezit în pat amândoi și i-am zis: Îmi dai și mie un pupic? Și mi-a dat. Și de atunci avem 20 de ani împreună. O poveste foarte frumoasă”, a povestit Florinel Ungureanu la Chefi la cuțite.

În audițiile Chefi la cuțite, Florinel Ungureanu a fost foarte emoționat în momentul în care a vorbit despre soția lui. Concurentul Chefi la cuțite spune de fiecare dată când are ocazia cât de mult o iubește pe femeia alături de care și-a construit familia și cariera.

Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite, declarație emoționantă pentru Ioana, soția lui

„De la prima noastră întâlnire, primul contact vizual a fost îndeajuns pentru a-mi da seama că vreau să îmi petrec tot restul vieții alături de tine.

Mă bucur tare mult că am ocazia să te cunosc și să fiu împreună cu tine. Când te-am văzut prima oară, inima mea a început să cânte și nici până în ziua de astăzi nu s-a oprit.

Evoluția mea atât ca persoană, cât și ca artist îți este datorată ție. Viața de familie constituie tot ce se poate mai frumos în această viață. Mă consider un soț norocos. Nu toți oamenii au lângă ei un om așa iubitor și înțelegător ca tine, soția mea. Te iubesc din tot sufletul. Nici nu ai idee cât de fericit mă faci în fiecare zi. Fiecare moment petrecut împreună înseamnă fericire și zâmbete. Te iubesc, draga mea soție”, este unul dintre mesajele publicate de Florinel Ungureanu pe rețelele sociale.

Cum au arătat Florinel și Ioana în ziua nunții

Florinel Ungureanu s-au căsătorit când erau foarte tineri și au devenit părinții a doi băieți care le înseninează zilele.

Florinel Ungureanu este concurent în sezonul 17 Chefi la cuțite, în echipa bordo a lui chef Richard Abou Zaki. Încă de la audiții, Florinel i-a încântat pe chefi cu simplitatea și umorul lui.

