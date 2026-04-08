Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki. Ei poartă tunica bordo în sezonul 17

Echipa lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite poartă tunici de culoare bordo și însumează 7 membri. Iată cine sunt concurenții din echipa lui chef Richard!

După proba din bootcamp, unde concurenții au gătit sandvișuri, chef Richard a decis ce concurenți se vor afla în echipa sa, alături de cuțitul de aur Alexandru Dodoaia. Astfel, în echipa bordo a lui chef Richard sunt: Alexandru Dodoaia, Florin Ungureanu, Bianca Podosu, Samuel Cernea, Andreea Nedelcu Andreea Angheluș și Christian Ursu.

Echipa lui chef Richard este cea mai numeroasă, pentru că el a obținut cel mai mare punctaj la amulete. Astfel că, chef Richard are 7 concurenți, chef Sautner are 6 concurenți, chef Popescu are 5 concurenți, iar chef Orlando are 4 concurenți.

Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki

Iată cine sunt cei 7 concurenți din echipa bordo a lui chef Richard, în sezonul 17 Chefi la cuțite!

Alexandru Dodoaia - cuțit de aur

Cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite are 34 de ani și lucrează ca Executive Senior Sous Chef într-o locație exclusivistă din București. Pasiunea lui pentru bucătărie a luat naștere după ce și-a dat seama că o carieră în muzică nu-i aduce împlinire.

Andreea Angheluș

Andreea Angheluș are 27 de ani, locuiește în București și este Pastry Chef. Deține o patiserie unde reinterpretează toate rețetele bunicii sale și un brand de suflet, AMOUR – Bake of Art, unde prepară rețete franțuzești.

Andreea Nedelcu

Andreea Nedelcu are 40 de ani, vine din Ploiești și este un bucătar cu experiență. Lucrează la Casa Timiș din 2018. A povestit că de-a lungul timpului a făcut masterclass-uri, a fost la saloane de evenimente să prindă experiență, a lucrat cu bucătari buni și chiar a făcut sculpturi în fructe.

Christian Ursu

Christian Ursu are 23 de ani și locuiește în Berlin. Este private chef. A avut un stagiu de pregătire la un restaurant cu 2 stele Michelin din Berlin și a gătit în mari restaurante din Germania.

Florin Ungureanu

Florinel Andrei Ungureanu are 35 de ani și este solist vocal. În urmă cu 20 de ani s-a apucat de cântat. A plecat de acasă fără să spună cuiva și s-a dus direct la Florin Pește la Drăgășani.

Samuel Cernea

Samuel Cernea are 32 de ani și este bucătar. A gătit pentru familia regală a Marii Britanii. A lucrat în cel puțin 300 de bucătării. Regina Elisabeta i-a spus că a fost surprinsă de cum dă el gust mâncării doar din sare și piper.

Bianca Podosu

Bianca Podosu are 32 de ani și este chef patiser și absolventă Intact Media Academy. Nu i-a ieșit preparatul când a venit în audiții și a primit șansa de a reveni. Când a revenit, a adus același macaron care nu i-a ieșit inițial, iar chefii au fost impresionați de perseverența ei.

