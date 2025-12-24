Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă

Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă

Ștefana Mercori a gătit alături de soțul ei în semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite. Bărbatul care susține că nu are nicio treaba cu bucătăria are o carieră de succes în mediul online.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 13:11 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 13:21
Galerie
Ștefana Mercori a gătit alături de soțul ei în semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite | Antena 1

Ștefana Mercori se numără printre cele mai apreciate concurente din sezonul 16 Chefi la cuțite. De profesie cofetar, ea a impresionat cu deserturile pregătit atât în battle-uri, cât și la probele individuale. Concurenta a ajuns până în semifinale, unde a gătit alături de soțul ei. Iar în cazul în care acesta vi s-a părut cunoscut nu este deloc de mirare. Soțul Ștefanei de la Chefi la cuțite este celebru în mediul online.

Ștefana a primit un mesaj adorabil din partea familiie sale în semifinala Chefi la cuțite sezonul 16. În timp ce fiul ei cel mare a venit cu o problemă de matematică, soțul ei a încjuratat-o într-un mod inedit să rămână în competiție până la final.

„Nici nu murim de dorul tău și nici nu te așteptăm acasă înainte de final”, i-a transmis acesta.

Citește și: Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, cofetarul cel mai bun din lume, și vine la Chefi la cuțite

Articolul continuă după reclamă

„Când mă gândesc la ai mei, parcursul meu, îmi dau seama că nu a fost în zadar. Cea mică este la vârsta la care se schimbă într-o săptămână. Parcă e schimbată la față. Acum două zile mi-a trimis soțul meu o poză că mergea în patru labe. Sunt niște momente pe care eu le-am ratat. Astăzi, în platou, a fost prima dată când eu am auzit-o pe ea zicând „Pa”. Și a fost o bucurie imensă. Pentru ei, merită să dau tot ce pot”, a spus concurenta, cu lacrimi în ochi, după ce a văzut imaginile cu cei dragi.

Mai mult, soțul ei a venit să îi fie alături și în timpul probei și au gătit împreună în semifinală.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite. Vlad este foarte cunoscut în mediul online

Încă de când l-a văzut în platou, Ștefana a avut un singur gând: cu cine a lăsat-o soțul ei pe fiica lor. Acesta a dezvăluit că a venit să își susțină soția în semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite, deși nu știe deloc să gătească.

„Am emoții pentru ea, nu pentru mine. Eu oricum nu știu să fac nimic. Eu sunt zero absolut în bucătărie. Efectiv, nu cred că era un om mai nepotrivit ca mine care să vină să o ajute”, a declarat el.

Însă, Vlad Mercori este foarte priceput în ceea ce privește cifrele din medul online. Soțul Ștefanei de la Chefi la cuțite, sezonul 16 este celebru pe rețelele sociale. Acesta este creator de conținut și de-a lungul timpului, a obținut milioane de vizualizări la clip-urile sale.

Influencerul abordează teme de actualitate și nu se ferește de subiectele controversate. De asemenea, Vlad Mercori este si CEO-ul unei companii care operează cu criptomonede.

Citește și: Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat cu scântei

colaj foto stefana mercori chefi la cutite si sotul ei
+16
Mai multe fotografii

Marea Finală a Sezonului 16 Chefi la cuțite se vede miercuri, 24 decembrie 2025. de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Chefi la cuțite, lider de audiență. Marea finală e azi la ora 20:30. Urmează cea mai intensă cursă culinară a sezonului ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Observatornews.ro Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Antena 3 Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat cu scântei
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat...
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții Catine.ro
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut alături de familii
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț HelloTaste.ro
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x