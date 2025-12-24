Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă

Ștefana Mercori a gătit alături de soțul ei în semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite. Bărbatul care susține că nu are nicio treaba cu bucătăria are o carieră de succes în mediul online.

Ștefana Mercori se numără printre cele mai apreciate concurente din sezonul 16 Chefi la cuțite. De profesie cofetar, ea a impresionat cu deserturile pregătit atât în battle-uri, cât și la probele individuale. Concurenta a ajuns până în semifinale, unde a gătit alături de soțul ei. Iar în cazul în care acesta vi s-a părut cunoscut nu este deloc de mirare. Soțul Ștefanei de la Chefi la cuțite este celebru în mediul online.

Ștefana a primit un mesaj adorabil din partea familiie sale în semifinala Chefi la cuțite sezonul 16. În timp ce fiul ei cel mare a venit cu o problemă de matematică, soțul ei a încjuratat-o într-un mod inedit să rămână în competiție până la final.

„Nici nu murim de dorul tău și nici nu te așteptăm acasă înainte de final”, i-a transmis acesta.

„Când mă gândesc la ai mei, parcursul meu, îmi dau seama că nu a fost în zadar. Cea mică este la vârsta la care se schimbă într-o săptămână. Parcă e schimbată la față. Acum două zile mi-a trimis soțul meu o poză că mergea în patru labe. Sunt niște momente pe care eu le-am ratat. Astăzi, în platou, a fost prima dată când eu am auzit-o pe ea zicând „Pa”. Și a fost o bucurie imensă. Pentru ei, merită să dau tot ce pot”, a spus concurenta, cu lacrimi în ochi, după ce a văzut imaginile cu cei dragi.

Mai mult, soțul ei a venit să îi fie alături și în timpul probei și au gătit împreună în semifinală.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite. Vlad este foarte cunoscut în mediul online

Încă de când l-a văzut în platou, Ștefana a avut un singur gând: cu cine a lăsat-o soțul ei pe fiica lor. Acesta a dezvăluit că a venit să își susțină soția în semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite, deși nu știe deloc să gătească.

„Am emoții pentru ea, nu pentru mine. Eu oricum nu știu să fac nimic. Eu sunt zero absolut în bucătărie. Efectiv, nu cred că era un om mai nepotrivit ca mine care să vină să o ajute”, a declarat el.

Însă, Vlad Mercori este foarte priceput în ceea ce privește cifrele din medul online. Soțul Ștefanei de la Chefi la cuțite, sezonul 16 este celebru pe rețelele sociale. Acesta este creator de conținut și de-a lungul timpului, a obținut milioane de vizualizări la clip-urile sale.

Influencerul abordează teme de actualitate și nu se ferește de subiectele controversate. De asemenea, Vlad Mercori este si CEO-ul unei companii care operează cu criptomonede.

