Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, cofetarul cel mai bun din lume, și vine la Chefi la cuțite

Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, cofetarul cel mai bun din lume, și vine la Chefi la cuțite

Din 16 noiembrie 2025, de la ora 20:00, cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul audițiilor noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 13:47 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 13:49
Galerie
Descoperă ce surprize aduce noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite | Antena 1

Vin poveștile încărcate de emoții și se deschide poarta pentru noi concurenți îndrăgostiți de bucătărie. Fie că e vorba despre amatori pasionați de arta culinară sau de competitori cu experiențe remarcabile în domeniul gastronomic, cu toții visează la un loc în echipele noului sezon Chefi la cuțite – dar drumul lor în competiție depinde de cuțitele de sub cloșurile juraților.

Printre cei care vin în audițiile sezonului 16 Chefi la cuțite se numără Ștefana Mercori, din Iași, care are 33 de ani și este un pastry Chef ce se mândrește cu studii la celebra școală franceză de haute cuisine Le Cordon Bleu - dar și cu experiența de a fi pregătit delicioase prăjituri alături de faimosul bucătar patiser francez Cédric Grolet, care a creat deserturi memorabile pentru restaurantul Le Meurice al marelui Alain Ducasse.

Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, cofetarul cel mai bun din lume, și vine la Chefi la cuțite sezonul 16

Numit cel mai bun pastry Chef din Franța de șapte ori, Grolet a câștigat de două ori și titlul de cel mai bun cofetar din lume.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce surprize urmează

”Eu am terminat Dreptul, la Iași – dar apoi nu am fost sigură că mi s-ar potrivi acest drum”, a povestit Ștefana Mercori. ”Așa că am început să fac deserturi – de mic copil eram pasionată de această parte a bucătăriei. Dar nu am vrut să fac lucrurile cu jumătăți de măsură, așa încât am studiat la Le Cordon Bleu și am făcut cursuri cu Cédric Grolet. Am fost la toate cursurile pe care el le-a susținut din 2019 încoace, astfel încât el mă știe ca fiind fata din România care are un milion de întrebări. De fiecare dată când am interacționat cu el la cursuri a fost o experiență nemaipomenită”, a povestit Ștefana.

colaj foto cu stefan mercori si cei patru jurati de la chefi la cutite

Cu ce preparate vine Ștefana în audiții și ce verdict va primi din partea juraților telespectatorii vor descoperi în noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie. Show-ul culinar va fi difuzat duminică de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce surpri...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce surprize urmează
Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce...
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri domeniul Știrbey
Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri...
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni Jurnalul
Mesajul emoționant al Andreei Popescu, după performanța soțului ei la dans sportiv: Ai câștigat și inimile românilor...
Mesajul emoționant al Andreei Popescu, după performanța soțului ei la dans sportiv: Ai câștigat și inimile... Kudika
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi calcă rufe
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x