Din 16 noiembrie 2025, de la ora 20:00, cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul audițiilor noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Vin poveștile încărcate de emoții și se deschide poarta pentru noi concurenți îndrăgostiți de bucătărie. Fie că e vorba despre amatori pasionați de arta culinară sau de competitori cu experiențe remarcabile în domeniul gastronomic, cu toții visează la un loc în echipele noului sezon Chefi la cuțite – dar drumul lor în competiție depinde de cuțitele de sub cloșurile juraților.

Printre cei care vin în audițiile sezonului 16 Chefi la cuțite se numără Ștefana Mercori, din Iași, care are 33 de ani și este un pastry Chef ce se mândrește cu studii la celebra școală franceză de haute cuisine Le Cordon Bleu - dar și cu experiența de a fi pregătit delicioase prăjituri alături de faimosul bucătar patiser francez Cédric Grolet, care a creat deserturi memorabile pentru restaurantul Le Meurice al marelui Alain Ducasse.

Ștefana Mercori a învățat arta deserturilor cu Cédric Grolet, cofetarul cel mai bun din lume, și vine la Chefi la cuțite sezonul 16

Numit cel mai bun pastry Chef din Franța de șapte ori, Grolet a câștigat de două ori și titlul de cel mai bun cofetar din lume.

”Eu am terminat Dreptul, la Iași – dar apoi nu am fost sigură că mi s-ar potrivi acest drum”, a povestit Ștefana Mercori. ”Așa că am început să fac deserturi – de mic copil eram pasionată de această parte a bucătăriei. Dar nu am vrut să fac lucrurile cu jumătăți de măsură, așa încât am studiat la Le Cordon Bleu și am făcut cursuri cu Cédric Grolet. Am fost la toate cursurile pe care el le-a susținut din 2019 încoace, astfel încât el mă știe ca fiind fata din România care are un milion de întrebări. De fiecare dată când am interacționat cu el la cursuri a fost o experiență nemaipomenită”, a povestit Ștefana.

Cu ce preparate vine Ștefana în audiții și ce verdict va primi din partea juraților telespectatorii vor descoperi în noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie. Show-ul culinar va fi difuzat duminică de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.