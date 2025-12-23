Antena Căutare
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat cu scântei

Semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite a fost alcătuită din trei probe! Punctajul se adună, iar în marea finală aflăm cine se va lupta pentru premiul cel mare. Ultima ediție a acestui sezon se vede, miercuri, 24 decembrie 2025, de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 21:30 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 23:38

Semifinala Chefi la cuțite din 23 decembrie 2025 a început cu momente emoționante pentru toți concurenții rămași în marea competiție, deoarece apropiații lor le-au transmis mesaje video de susținere pentru a-i încuraja să lupte cu toate puterile pentru premiul cel mare.

Pe tot parcursul ediției, echipele au trăit momente intense și emoționante, însă niciun concurent nu s-a abătut de la principalul țel, și anume, acela de a ajunge în finală și de a câștiga marele premiu.

Semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite au gătit cu și pentru familiile lor în semifinala difuzată pe 23 decembrie 2025

Prezentatoarea emisiunii a explicat regulile primei probe, iar concurenții au trecut la treabă fără să mai stea prea mult pe gânduri. Ei și-au ales câte un ingredient din cămară pe care să-l introducă în farfurie în trei moduri diferite, iar cei care au degustat preparatele lor au fost chiar membrii din familiile lor.

Preparatele i-au impresionat atât pe jurați, cât și pe susținătorii lor, însă punctajul final a rămas un mister.

După multe lacrimi și primele emoții puternice, concurenții au mai avut parte de o surpriză, deoarece au primit vestea că un apropiat sau un membru din familie va contribui la succesul lor în ediția din această seară, implicându-se direct în farfuriile care ajung la următoarea jurizare.

Așadar, în cea de-a doua probă a semifinalei Chefi la cuțite din 23 decembrie 2025, concurenții au gătit alături de cei mai importanți oameni din viața lor, dând tot ceea ce au avut mai bun pentru a-i impresiona pe concurenții din sezonul trecut care sunt responsabili acum de jurizare.

Semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite au gătit pentru concurenții din sezonul trecut. Familiile lor au contribuit la farfuriile din cea de-a doua probă a semifinalei difuzată pe 23 decembrie 2025

Irina Fodor le-a explicat noile reguli, iar ei au luptat din nou pentru a obține cel mai bun gust.

Andrei și Bogdan au gătit împreună cu iubitele lor, Ioan a gătit alături de sora lui pe care nu a mai văzut-o de doi ani, iar Ștefana a gătit împreună cu soțul ei.

Luca a primit ajutorul fratelui său, Maria s-a bucurat de prezența fiicei sale, iar Sorina, de asemenea, a gătit alături de soțul ei.

Sergiu și Alex au gătit împreună cu mamele lor, care au pășit în platou cu multă emoție, dar și cu multă determinare de a-i ajuta să obțină un punctaj maxim.

Atât chefii, cât și jurații au avut o misiune grea în a alege cea mai bună farfurie, însă, în cele din urmă, aceștia s-au decis. Verdictul, de asemenea, a rămas un mister.

Chefii au jurizat pentru ultima dată în acest sezon. Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au luat la ceartă după ce unul dintre ei a oferit nota 2

A treia probă a semifinalei a fost și mai grea, deoarece concurenții au rămas din nou singuri în bucătărie, gătind de această dată pentru chefii care i-au îndrumat pe tot parcursul sezonului.

Stresul și-a spus cuvântul, iar prezentatoarea emisiunii le-a mărturisit că le va oferi o oarecare libertate, dar, cu mențiunea că regulile vor continua să existe.

„O rețetă clasică, bine cunoscută, poate fi reinterpretată, făcută într-un stil fine dining cu touch-ul vostru personal!” a spus Irina Fodor.

Concurenții s-au decis ce gătesc și au trecut la treabă, lăsându-i pe chefi să decidă la final a cui farfurie este cea mai bună.

„Ultima dată când pleacă banda către chefi și sper să vină cu numele meu înapoi” a spus Luca încrezător.

După o degustare „la cuțite”, în care Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au contrazis din cauza farfuriei lui Alex care a fost recunoscută prin prisma faptului că a gătit un preparat specific german, jurații au oferit notele tuturor și au așteptat cu sufletul la gură să afle cine a gătit și restul farfuriilor.

Faptul că Chef Ștefan Popescu i-a oferit lui Alex nota 2 l-a scos din minți pe Chef Alexandru Sautnet, considerând că acesta a vrut să îl penalizeze doar pentru că l-a recunoscut.

În tot acest timp, chef-ul echipei bordo a susținut că Alex ar fi dat-o în bară cu preparatul său.

Marea Finală a Sezonului 16 Chefi la cuțite se vede mâine de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
