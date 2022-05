Claudia Radu a publicat pe contul său de Instagram un colaj de fotografii în care se observă difereța de 35 de kilograme. În prima imagine publicată de Claudette apare ea de pe vremea când se afla în preselețiile sezonului 8 de Chefi la cuțite, în octombrie 2020, iar a doua imagine este din prezent, cu ea aflându-se în sala de fitness.

Alături de colajul de fotografii, Claudia Radu a scris un mesaj de motivare, pentru toți cei care își doresc să slăbească.

Cum arată Claudia Radu de la Chefi la cuțite, după ce a slăbit 35 de kilograme

„Nu renunța niciodată indiferent cât de greu este! Cel mai ușor lucru în viață este să renunți.

Kilogramele în plus nu vor dispărea dacă stăm comozi și nu facem ceva. Starea de sănătate se va înrăutăți pe zi ce trece dacă stăm comozi și continuăm să acumulăm masă grasă. Iar lipsa de energie va fi la ea acasă în fiecare zi”, a scris Claudia Radu.

Fosta semifinalistă de la Chefi la cuțite a spus că merită să dăm totul pentru sănătate:

„Sănătatea noastră merită totul: timp, energie, bani, acțiune, ieșire din zona de confort.

Același timp îl avem toți, 24 h/zi, noi decidem cum îl împărțim. Bani cheltuim/investim fiecare în câte ceva, tot noi decidem pe ce îi cheltuim sau în ce îi investim. Nu există "Nu pot", există "Nu vreau", a scris Claudia Radu.

Povestea emoționantă a Claudiei Radu de la Chefi la cuțite: „Mi-a luat foarte mult să scap de complexe

În preselecțiile de la Chefi la cuțite, Claudia Radu și-a spus povestea de viață.

„Fiind și cea mai mică dintre cei patru frați am fost și foarte răsfățată. Am devenit gurmandă. Dintotdeauna, de când mă știu, am fost supraponderală. Pe la șapte-opt ani, când am început școala, am trecut prin fenomenul de bullying. Fenomenul s-a accentuat în perioada adolescenței, când aveam tot felul de porecle legate de grași”.

Claudia a mărturisit că s-a simțit subestimată, din cauza aspectului fizic.

„Am observat că am început să fiu subestimată, fiindcă lumea credea că dacă ești gras, atunci în mod automat ești și prost. Pe toată perioada școlii am fost subestimată. Eu am fost premiantă în fiecare an, inclusiv în anii de liceu am luat locul I. În anii de liceu și numărul de agresori era mai mare și m-a afectat mai mult. Au fost inclusiv momente în care m-am simțit hărțuită, umilită”, a mărtusit Claudia Radu.

De asemenea, concurenta a mărturisit că a fost marcată de perioada în care cei din jur o umileau:

„Aceste lucruri te marchează foarte mult, când ești copil. Îmi pare rău că nu am avut curajul să spun nimănui acest lucru, am vrut să-mi protejez părinții. Sfatul meu pentru toți cei din situația mea este să spună cuiva ceea ce se întâmplă. Trebuie să conștientizeze că trebuie să facă acest pas. Mi-a luat foarte mult să scap de complexe”, a dezvăluit Claudia Radu, emoționată și cu lacrimi în ochi.

În prezent, Claudia dă dovadă de ambiție, merge la sală, muncește din greu, iar rezultatele se observă.

Claudia Radu, parcurs impresionant în competiția Chefi la cuțite

Florin Dumitrescu a ales-o în echipa „Bulinelor”, impresionat fiind de gustul mâncării preparate de Claudia. Concurenta a evoluat pe parcursul competiției și a reușit să fie printre ultimii trei membri rămași în competiție, ai echipei lui Dumitrescu. Așadar, în semifinală, Roxana Blenche Claudia Radu și Kani l-au reprezentat pe chef Dumitrescu.

În Finală, Roxana Blenche s-a confruntat cu Ionuț Belei și Maria Șandru, din echipa lui Sorin Bontea.

Potrivit formatului emisiunii, Roxana Blenche a trebuit să-și aleagă o echipă alături de care să gătească în Finală, iar Claudia nu a lipsit din echipa Roxanei.