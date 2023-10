Cum arată Magda, soția lui Alexandru Bunea de la Chefi la cuțite. Cei doi s-au căsătorit după un an și jumătate de relație

Alexandru Bunea, concurentul din sezonul 12 Chefi la cuțite, se mândrește cu o soție superbă. Magda este de o frumusețe răpitoare, iar drept dovadă stau pozele din mediul online. Iată cum arată femeia care l-a cucerit pe tânărul din echipa turcoaz.

Alexandru Bunea a atras atenția publicului cu felul carismatic și talentul în arta culinară. Încă din preselecții, concurentul s-a făcut remarcat prin atitudinea pozitivă, povestea de campion și abilitățile sale în bucătărie. Acesta a reușit să-i impresioneze pe chefi cu o farfurie spectaculoasă.

Evoluția tânărului în competiția sezonului 12 Chefi la cuțite i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. În etapa bootcamp-ului, acesta a fost ales în echipa magenta de chef Florin Dumitrescu, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pe parcurs.

În ultimele ediții ale show-ului culinar, Alexandru Bunea a fost salvat de la eliminare de două ori. Chef Cătălin Scărlătescu a folosit o amuletă puternică pentru a-l lua pe concurent în echipa turcoaz.

Citește și: Cum arată Cristina Sabău (Mariposa) de la Chefi la cuțite sezonul 12 în costum de baie. Pozele la care fanii au reacționat rapid

Nimeni nu se aștepta ca tânărul să rămână în competiție, după ce a obținut din nou cel mai mic punctaj. Juratul s-a decis să îi mai acorde o șansă, după ce chef Florin Dumitrescu și-a folosit un avantaj pentru a-l mai ține în emisiune.

Cât de frumoasă este Magda, soția lui Alexandru Bunea din sezonul 12 Chefi la cuțite

Alexandru Bunea este destul de discret în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care puțini sunt cei care știu cum arată femeia cu care s-a căsătorit doar după un an și jumătate de relație.

Concurentul din echipa turcoaz este destul de activ pe contul de Instagram, unde publică ori de câte ori are ocazia poze cu soția lui. Imaginile atrag de fiecare dată atenția prietenilor virtuali și strâng o mulțime de like-uri.

În urmă cu mai bine de un an, tânărul distribuia o imagine din momentul în care el și Magda și-au unit destinele. Cei doi au fost surprinși pe stradă în ținutele de mire și mireasă. Frumusețea soției lui Alexandru Bunea nu a trecut neobservată.

Citește și: Janni, cuțitul de aur al lui Dumitrescu, mesaj surprinzător pentru Alexandru Bunea după ce el a ajuns în echipa lui Scărlătescu

„Mulți ar spune că suntem nebuni, am făcut pasul ăsta după 1 an și jumătate... Îl făceam și mai repede, dar în primul an ne-am bucurat de logodnă 🤣. Te iubesc”, a fost descrierea folosită de concurentul sezonului 12 Chefi la cuțite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Se pare că Magda împărtășește o pasiune comună cu partenerul său: sportul. Aceștia merg împreună în sala de fitness, unde nu ezită să se fotografieze. Mai mult, tănăra este antrenor personal.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mai mult, Alexandru Bunea și soția lui nu se feresc să își exprime sentimentele unul pentru celălalt în mediul online.

„Ce bine suntem ❤️ ca întotdeauna ❤️. Te iubesc foarte mult!”, a fost comentariul pe care i l-a lăsat Magda la o poză.

Un lucru este cert, concurentul din sezonul 12 Chefi la cuțite se mândrește cu o soție foarte frumoasă. Tânăra este posesoarea unui trup de invidiat.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.