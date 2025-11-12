Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Darius Ticmenov lucrează ca Chef pentru Formula 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite: „Am știut de la...”

Darius Ticmenov lucrează ca Chef pentru Formula 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite: „Am știut de la...”

Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:37 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:43
Galerie
Darius Ticmenov lucrează ca Chef pentru Formula 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite | Antena 1

Mai sunt doar patru zile până la premiera noului sezon Chefi la cuțite: duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cei patru jurați se aliniază la startul bătăliei pentru cea dintâi amuletă a sezonului și, totodată, deschid porțile audițiilor pe nevăzute, pregătiți să evalueze cele mai diverse farfurii și să întâlnească noi concurenți, cu povești fascinante.

Darius Ticmenov lucrează ca Chef pentru Formula 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite: ”Am știut de la 13 ani că îmi doresc să devin bucătar”

Unul dintre cei care intră în platoul audițiilor este Darius Ticmenov, concurentul de 26 de ani care lucrează ca Chef în echipa Formulei 1.

„Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie”, spune el.

Articolul continuă după reclamă

Darius și-a descoperit devreme pasiunea pentru gătit, inspirat de mama sa, care a urmat acest drum profesional, dar și de nume celebre din gastronomia internațională.

„Am știut de la 13 ani că vreau să devin bucătar. Atunci am renunțat să mă uit la desene animate și am început să urmăresc programele culinare cu Gordon Ramsay și Jamie Oliver. Ei m-au inspirat.”

Plecat de opt ani în Anglia, Darius a acumulat o considerabilă experiență în bucătărie, care a culminat cu intrarea în echipa de Chefi a Formulei 1.

„Mama era de un an în Anglia, iar după ce am terminat liceul am plecat și eu acolo și m-am angajat în bucătărie. Am început de jos și am avansat încet la startere, la deserturi. La vârsta de 20 de ani mi s-a propus poziția de Head Chef, dar a trebuit să refuz, pentru că luasem deja decizia să mă mut cu familia într-un oraș mai mare. Am lucrat în Anglia și la cârciumi, și la restaurante cu prestigiu. Iar în prezent lucrez ca bucătar la Formula 1. Mă consider norocos că am intrat în echipa lor. Dar cea mai mare realizare a mea de până acum este că am ajuns în fața voastră, aici, la Chefi la cuțite. Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie”, le-a spus Darius juraților în audiții, dezvăluind totodată că are așteptări mari.

„Sunt obișnuit cu presiunea, ăsta mi-e jobul. Dar când vezi camerele de filmat, cresc emoțiile. Însă eu sper ca experiența să-și spună cuvântul. Am venit să câștig premiul cel mare”.

Ce le gătește Darius juraților și ce verdict primește el telespectatorii vor descoperi urmărind noul sezon Chefi la cuțite din 16 noiembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Darius Ticmenov în platoul Chefi la cuțite

Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.

Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei...
Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
Observatornews.ro Momentul când bărbatul din Teleorman o urmăreşte şi o ucide pe Mihaela în faţa copilului lor Momentul când bărbatul din Teleorman o urmăreşte şi o ucide pe Mihaela în faţa copilului lor
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei
Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este cumplit!”
Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
15 obiceiuri care atrag iubirea adevărată în 2026
15 obiceiuri care atrag iubirea adevărată în 2026 Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x