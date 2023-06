Emisiunea Chefi la cuțite, urmărită aseară de peste 2 milioane de telespectatori. Stelian Nistor și Adriana Stănescu, eliminați

La finalul serii, Stelian Nistor, din tabăra lui Chef Dumitrescu, și Adriana Stănescu, din cea a lui Sorin Bontea, au părăsit concursul.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 11 a fost lider de audiență cu ediția 33 din data de 7 iunie 2023, la Antena 1

Difuzată în intervalul 20:28 – 00:00, ediția Chefi la cuțite de ieri seară a ocupat primul loc în topul audiențelor pe toate targeturile. Pe segmentul de public comercial, a înregistrat 9.3 puncte de rating și 32.4% cotă de piață. Pe intersecția cu Las Fierbinți, Antena 1 a înregistrat 7.1 puncte de rating și 25.6 cotă de piață. Și la orașe, show-ul culinar Chefi la cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 9 puncte de rating și 25.5% cotă de piață. Chefi la cuțite s-a impus ca lider de piață și la nivel național, cu 8.1 puncte de rating și 23.6% cotă de piață. În minutul de aur 22:11, ediția de aseară Chefi la cuțite a fost urmărită de peste 2 milioane de telespectatori. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență și pe intervalul orar prime time (19:00 – 23:00), înregistrând pe segmentul de public comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, 6.8 puncte de rating și 25.6% cotă de piață. Postul TV Antena 1 a ocupat primul loc și pe întregul interval orar 02:00 – 26:00, înregistrând pe tronsonul comercial 2.9 puncte de rating și 23.7% cotă de piață.

Aseară, s-a dat o bătălie aprigă în bucătăria Chefi la cuțite, cu un număr record de amulete pentru acest sezon! Eforturile celor trei echipe de a obține o victorie au fost cu atât mai mari acum, când s-a intrat în mult temuta etapă care trimite acasă câte doi concurenți la finalul ediției. Toți cei trei Chefi au complicat acțiunea de la bancurile de lucru folosindu-se de tăblițele fermecate care schimbă regulile în bucătăria show-ului. Prima lovitură a fost dată de Sorin Bontea, care a aruncat în joc o super-amuletă: cea care îi oferea avantajul de a uni puterile a două amulete deja folosite de ceilalți doi jurați. Astfel, Chef Bontea a ales să le impună adversarilor să gătească legați spate-n spate – și, totodată, a recurs la un schimb de concurenți: l-a recuperat pe Constantin Onuț din echipa lui Florin Dumitrescu, iar Luna Morgaciova a revenit în tabăra lui Chef Dumitrescu. Cea de-a doua lovitură a fost dată de Chef Scărlătescu. Acesta a folosit amuleta grație căreia le-a putut interzice celorlalți doi Chefi să spună echipelor ce preparate vor găti. Iar într-un moment când nimeni nu se mai aștepta, cea de-a treia lovitură a venit din parta lui Chef Dumitrescu: el a creat un adevărat haos în bucătărie, mutând concurenții celorlalte două echipe la bancurile adverse. La finalul battle-ului, banda care macină nervii a adus cele mai multe farfurii pentru echipa tunicilor negre, Chef Scărlătescu obținând victoria a doua seară consecutiv.

După proba eliminatorie, Stelian Nistor, din tabăra lui Chef Dumitrescu, și Adriana Stănescu, din cea a lui Sorin Bontea, au părăsit concursul. ”Mă simt prost, pentru că voiam să stau mai mult în concurs, dar mă simt și bine, în același timp, pentru că am ajuns până aici și sunt mândru de asta. Zilele astea petrecute la filmări am aflat multe lucruri despre mine. Acesta e un concurs în adevăratul sens al cuvântului și vă mulțumesc pentru această experiență”, a declarat Stelian, emoționat. ”Îmi pare rău pentru că Stelică nu a rămas mai mult în concurs”, a spus Chef Dumitrescu. ”Așa a fost să fie! Am mers pe ceea ce eu simt că vreau să fac. Și mă bucură foarte tare că am fost fair play până la ultima farfurie”, a spus Adriana. ”Ea părăsește competiția, din păcate. Ne-a ajutat cât a fost alături de noi și îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Chef Bontea. Săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30, tensiunea crește la Chefi la cuțite în ultimele battle-uri înainte de Semifinală.

