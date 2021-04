Florin Dumitrescu, lider în clasamentul amuletelor. Chef Silviu Nedelea, fostul cuțit de aur, în postura de jurat

Alexandru Popescu, invitatul special al serii, a considerat că cea mai echilibrată farfurie este cea a lui chef Florin: ”Ați muncit foarte mult și vreau să vă felicit. A fost un dish elaborat!”, a apreciat juratul. Prin urmare, Florin Dumitrescu și-a adăugat o nouă amuletă în colecția sa de sezonul acesta și și-a securizat, pentru moment, primul loc în ierarhia cartolinelor norocoase. Câștigul de aseară îi va permite în battle-uri să combine puterea oricăror două amulete a celorlalți doi chefi și să își construiască amuleta supremă: ”Îmi doream amuleta asta foarte tare”, a mărturisit acesta.

Diseară, de la 20:30, disensiunile continuă la Chefi la cuțite, căci invitatul special pare să aducă o presiune în plus între cei trei la lupta pentru amulete: ”Cătălin, hai să mergem! Luăm pauză noi doi. Dă-i direct amuleta lui Florin, că pierdem timpul”, va spune chef Bontea.

Chef Silviu Nedelea, fostul cuțit de aur al lui Florin Dumitrescu, în postura de jurat

Juratul serii este nimeni altul decât Silviu Nedelea, fost semifinalist al cooking show-ului, cuțit de aur ales de Florin Dumitrescu în sezonul cu numărul 6: ”Emoțiile sunt mult mai mari și mult mai diferite față de când am fost concurent. Mi-au fost mentori, acum trebuie să îi jurizez”. Deși tachinările nu vor lipsi de la bancurile de lucru are chefilor, Cătălin Scărlătescu are încredere în obiectivitatea oricărui invitat ce decide soarta amuletelor: ”Nu cred că Silviu își va permite să nu jurizeze într-un fel normal!”. Cum va decurge proba, pentru ce amuletă se luptă chefii și ce verdict va da Silviu Nedelea, telespectatorii pot afla în seara aceasta.

Tot diseară, personaje speciale și preparate pe măsură își vor face apariția cu doar câteva etape înainte ca jurizările pe nevăzute să se încheie. Unul dintre ei este Nick de la N&D, care vine alături de fiica sa, Andreea, pe care a provocat-o la un duel culinar la cuțite chiar în ziua în care aceasta a împlinit 14 ani: ”Eu sunt foarte emoționată, am un gol în stomac. Îmi tremură mâinile. S-a declanșat panica! Până acum nu înțelegeam de ce concurenții au atâtea emoții!”. Ce verdict vor da chefii în ceea ce privește competiția dintre tată și fiică, dar și ce alți concurenți îi vor încânta pe jurați în această seară, cei din fața micilor ecrane pot urmări de la 20:30, pe Antena 1, în cea mai nouă ediție Chefi la cuțite.