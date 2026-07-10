Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Întâlnire memorabilă: jurații Chefi la cuțite s-au reunit în Italia pentru proiectul editorial al lui Chef Richard Abou Zaki

Întâlnire memorabilă: jurații Chefi la cuțite s-au reunit în Italia pentru proiectul editorial al lui Chef Richard Abou Zaki

Cartea de rețete pe care o pregătește Chef Richard Abou Zaki a fost motivul perfect pentru reuniunea emoționantă din Porto San Giorgio.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 10:29 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 10:33
Galerie
Întâlnire memorabilă: jurații Chefi la cuțite s-au reunit în Italia pentru proiectul editorial al lui Chef Richard Abou Zaki | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cei patru jurați Chefi la cuțite s-au întâlnit alături de familiile lor, în afara platoului de filmare – o întâlnire memorabilă, devenită prilej de amintiri speciale, dar și o frumoasă colaborare pentru noul proiect editorial.

Jurații Chefi la cuțite s-au reunit în Italia pentru proiectul editorial al lui Chef Richard Abou Zaki

”După trei ani de când am început împreună emisiunea Chefi la cuțite, ne-am regăsit cu toții la Retroscena. Cât de emoționant! Sunt atât de fericit că cei trei colegi ai mei au venit în Italia pentru proiectul meu de suflet, noua mea carte – iar bucuria și mai mare este că vor fi și ei în această carte, fiecare cu câte o rețetă pe care o veți putea face acasă, în bucătăria voastră. Vă așteaptă, așadar, 50 de rețete fine, elegante și frumoase cu mine, dar și cu prietenii mei, create pentru bucătăria de acasă. Cartea va fi disponibilă în această toamnă”, a declarat Chef Richard.

Citește și: Moment unic pentru chef Richard la Retroscena! Ce surpriză i-au pregătit Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner

Articolul continuă după reclamă

”Am avut parte de o reuniune pe care nu o voi uita niciodată. Faptul că Richard ne-a invitat să facem parte din acest proiect, noua lui carte de rețete, vorbește despre cât de solidă și legată este această echipă pe care o formăm, o echipă în care concurăm puternic, dar în care există și o prietenie atât de frumoasă. Îl felicit din suflet pentru noua carte pe care o va lansa. Este încă o realizare minunată – care, iată, a devenit și prilejul unei reuniuni unice: pentru prima dată ne-am adunat toți patru în afara platoului de filmare, în afara țării, alături de familiile noastre. Pentru mine a fost cu atât mai specială această ocazie întrucât a fost și ziua Flaviei, deci mi-am aniversat soția alături de prieteni. Cu toții îi urăm succes lui Richard pentru lansarea acestei cărți de rețete în toamnă”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

”În viață sunt momente care te fac să te oprești un pic și să fii recunoscător. Asta se întâmplă acum: Richard ne-a făcut o surpriză uriașă, ne-a strâns pe toți patru, alături de familiile noastre, în Italia. Cei care ne cunosc știu cât de greu este să ne reunim în afara orelor de filmare, dar Richard a reușit asta. Sunt extrem de mândru și recunoscător că ne-a invitat în proiectul lui atât de special, noua lui carte de bucate. Un proiect făcut din suflet, la care vom participa eu, Alex și Ștefan, cu câte o rețetă”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

+1
Mai multe fotografii

”Mă bucur, în primul rând, că am ajuns în Pescara, e prima dată când vin aici și am ocazia să mănânc la restaurantele lui Richard, ceea ce e o experiență fantastică. În plus, voi participa la noul său proiect. Acesta este și motivul principal care ne-a adus pe toți patru aici, faptul că Richard pregătește o carte în care a pus mult suflet și sunt convins că va ieși un proiect de succes, iar oamenii chiar vor găti cu această carte în față. Mă bucur că una dintre rețetele pe care le vor descoperi acolo va fi și a mea”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

Moment unic pentru chef Richard la Retroscena! Ce surpriză i-au pregătit Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sa...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară
Observatornews.ro Unde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoară Unde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoară
Antena 3 Un miliardar vrea să schimbe piramidele din Giza. A semnat un contract pentru un proiect care transformă platoul în afacere Un miliardar vrea să schimbe piramidele din Giza. A semnat un contract pentru un proiect care transformă platoul în afacere
Comentarii


Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Moment unic pentru chef Richard la Retroscena! Ce surpriză i-au pregătit Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner
Moment unic pentru chef Richard la Retroscena! Ce surpriză i-au pregătit Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chef Richard Abou Zaki lansează a doua carte în această toamnă: „50 de rețete fine, elegante și frumoase”
Chef Richard Abou Zaki lansează a doua carte în această toamnă: „50 de rețete fine, elegante și frumoase”
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
A mers la spital crezând că este deshidratată. Ce au descoperit medicii a fost îngrozitor
A mers la spital crezând că este deshidratată. Ce au descoperit medicii a fost îngrozitor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
"I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Nicuşor Dan vrea să fie preşedinte-jucător! „O să influențez deciziile!”
Nicuşor Dan vrea să fie preşedinte-jucător! „O să influențez deciziile!” BZI
Primul plan de oprire a „crimelor nosocomiale” din spitale
Primul plan de oprire a „crimelor nosocomiale” din spitale Jurnalul
Interviu cu Marcus Rosner din Sullivan's Crossing: Actor, regizor și tată. ”Sunt atras de povești ancorate în realitate”
Interviu cu Marcus Rosner din Sullivan's Crossing: Actor, regizor și tată. ”Sunt atras de povești ancorate în... Kudika
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit... Redactia.ro
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate 
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate  Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x