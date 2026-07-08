Chef Richard Abou Zaki lansează a doua carte în această toamnă: „50 de rețete fine, elegante și frumoase”

Juratul Chefi la cuțite pregătește un nou proiect editorial, după succesul primei sale cărți, Cooking My Dreams. Astfel, Chef Richard Abou Zaki va lansa în această toamnă o carte cu rețete atent selectate, menite să îmbogățească universul culinar al celor care îi vor impresiona cu siguranță pe cei dragi gătind aceste preparate.

Chef Richard Abou Zaki lansează a doua carte în această toamnă: ”Sunt incredibil de emoționat să anunț acest proiect special, cu 50 de rețete fine, elegante și frumoase” | Antena 1

Este vorba despre rețete care pot fi reproduse în bucătăria de acasă, dar care au totodată touch-ul personal al Chef-ului.

Chef Richard Abou Zaki lansează a doua carte în această toamnă: „Sunt incredibil de emoționat să anunț acest proiect special, cu 50 de rețete fine, elegante și frumoase”

Astfel, dacă cel dintâi volum lansat de Chef Richard, Cooking My Dreams, s-a concentrat pe călătoria sa culinară, încărcată de emoție, de la primele amintiri în bucătărie până la succesul restaurantului Retroscena, recunoașterea pe scena gastronomică italiană și rolul de jurat la Chefi la cuțite, cea de-a doua lansare va oferi publicului o experiență aplicată, cu sfaturi și detalii culinare concrete.

„Cartea se va lansa în această toamnă și va conține 50 de rețete pentru bucătăria de acasă. Sunt rețete clasice, la care am adăugat amprenta personală, gândite special pentru ca voi să îi puteți încânta pe cei dragi. Un alt vis devine realitate, după succesul primului volum, Cooking My Dreams. Sunt incredibil de emoționat și recunoscător. În curând, vă voi da mai multe detalii”, a declarat Chef Richard Abou Zaki, care pregătește și o surpriză legată de această lansare, pentru fanii Chefi la cuțite.

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