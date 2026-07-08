Dorian Popa își săvârșește pedeapsa de muncă în folosul comunității. Vloggerul a publicat imagini cu el strângând gunoaie de pe străzile din Domnești.

În februarie 2026, Curtea de Apel București a luat o decizie definitivă în dosarul deschis în 2023, după ce Dorian Popa a fost prins conducând sub influența drogurilor: o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Dorian Popa a început munca în folosul comunității și s-a filmat adunând gunoaie. Cei care au privit imaginile au apreciat că vloggerul își ia munca în serios.

Dorian Popa, imagini în timp ce face muncă în folosul comunității. Ce a găsit pe străzile din Domnești: „Este o luptă crâncenă”

Dorian Popa a strâns gunoaie din cele mai neașteptate locuri, până a ajuns să-și rupă mănușile de protecție.

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„Am început munca, sunt în Domnești. Am strâns o jumătate de sac, dar este o luptă crâncenă. Pentru că dacă ar fi doar mizeriuțele pe care să le strângi imediat, n-ar fi o problemă. Aici este o rămășiță de canal, pe care au transformat-o în coș de gunoi. Ca să nu mai zic. Ce am găsit pe stradă, te doare mintea. Dar lupta imposibil de dus este cu țigările aruncate pe jos. Indiferent cât de dobitoc ziceți voi că sunt, eu îmi iau treaba asta în serios. Țigările de la marginea trotuarului sunt infernale”, a transmis Dorian Popa.

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O doamnă aflată în trecere s-a oferit să-l ajute, spunându-i că nu l-a recunoscut inițial: „Eu sunt doamnă, că cine este prost, trebuie să mai și plătească în urma lui”.

Vloggerul și-a continuat munca în folosul comunității curpțând stația de autobuz, chiar și zonele greu de pătruns.

„Greșeala cere plata”, a scris Dorian în dreptul imaginilor.

În luna martie, Dorian se pregătea pentru pedeapsa pe care urma să o săvârșească.

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„Nu vă ascundeți de greșelile voastre și asumați-vi-le. Știi ce mi-am făcut ieri? Tricouri pentru munca în folosul comunității. Textul mi l-am gândit eu: «Am fost prost, acum plătesc!». Vreau să transmit un mesaj. Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut. Aș putea, ca un șmecher, să mă duc, să îmi fac orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dar n-am să fac asta”, a transmis Dorian Popa, în cadrul podcastului lui Gojira, în luna martie 2026.

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