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Puya s-a enervat în timpul unui concert. Ce s-a întâmplat pe scenă, în fața fanilor: „Ce vrei de la mine?!”

Puya a avut parte de un moment tensionat în timpul unui concert. Artistul a fost întrerupt în timp ce cânta și nu și-a ascuns nemulțumirea față de acest gest. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 13:50 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 14:04
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Puya s-a enervat în timpul unui concert | Hepta & Antena 1
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Spectatorii au filmat momentul în care Puya se enervează pe scenă, în timpul unui concert organizat cu prilejul Zilelor Orașului Ghimbav, județul Brașov. În timp ce Puya cânta celebra piesă: „Viață bună”, a observat că un bărbat îl atenționa de lângă scenă. Cântărețul s-a oprit din cântat și a mers la omul care îi distrăgea atenția să-l întrebe direct: „Ce vrei de la mine?”, îndreptând microfonul spre el, pentru a auzi și spectatorii. Astfel, Puya a aflat, că era un om responsabil de la eveniment, care dorea ca artistul să-i atragă atenția unui spectator care se urcase pe un stâlp.

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Puya, întrerupt în timpul unui concert: „Ești de la poliție?”

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Puya a fost în total dezacord cu cerința omului și și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul că a fost întrerupt din spectacol.

„Ești de la poliție? De la scenă? Păi, și îmi oprești mie concertul ca să îi spun ăluia să se dea jos de pe stâlp? Ferească Dumnezeu!

Băi, fraților, hai ca să înțelegeți: aici, când se suie lumea pe scenă, face un spectacol. Mă oprești din spectacol… este treaba lui dacă vrea să stea acolo”, a spus Puya omului care i-a cerut să-i spună unui spectator care s-a urcat pe un stâlp să se dea jos.

Momentul a fost filmat și publicat pe TikTok, iar reacțiile sunt împărțite. În timp ce unii consideră că nu era de datoria lui Puya să-i atragă atenția unui om din public, alții sunt de părere că ar fi trebuit să prioritizeze siguranța publicului.

„Era normal să oprească tentativa de concert! Eram fan Puya…”/ „Siguranța spectatorilor e prioritară la evenimente”/„ Pentru Puya? De aia ai oamenii care se ocupă de restul chestiilor. Nu e de datoria artistului să facă asta. Organizatorii, paza, ei ce fac?”, sunt câteva dintre comentariile celor care au privit imaginile.

Puya, pe scena si in bucatarie, colaj
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