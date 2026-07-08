Mirabela Grădinaru, apariție la Summitul NATO de la Ankara. Ce rochie a purtat partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan la Summitul NATO de la Ankara. Partenera șefului statului a atras atenția cu două ținute elegante, alese pentru evenimentele oficiale.

Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Summitul NATO de la Ankara. Ținutele elegante alese pentru evenimentul diplomatic | Hepta

Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Summitul NATO de la Ankara. Ținutele elegante alese pentru evenimentul diplomatic

Mirabela Grădinaru a avut o apariție elegantă la Summitul NATO desfășurat la Ankara, unde l-a însoțit pe președintele României, Nicușor Dan.

Citește și: Reacţia lui Nicuşor Dan, întrebat ce le-a spus Trump lui şi Mirabelei la poza de grup

Mirabela Grădinaru, apariție la Summitul NATO de la Ankara

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul, care a reunit liderii celor 32 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice, a fost unul dintre cele mai importante momente diplomatice ale anului, iar partenera șefului statului a atras atenția prin alegerile sale vestimentare.

Cunoscută pentru stilul discret și rafinat, Mirabela Grădinaru a optat pentru două ținute diferite, adaptate fiecărui moment din programul oficial.

O apariție discretă și elegantă în timpul reuniunilor oficiale

Pentru activitățile desfășurate pe parcursul zilei, Mirabela Grădinaru a ales o rochie midi într-o nuanță delicată de galben pal. Ținuta a avut o croială clasică, cu decolteu discret, mâneci trei sferturi ușor bufante și talia bine evidențiată, respectând protocolul specific unui eveniment diplomatic de asemenea amploare.

Citește și: Mirabela Grădinaru, o apariție inedită la vizita oficială din Polonia. Ce ținută a purtat partenera de viață a lui Nicușor Dan

Rochia a fost completată de o pereche de pantofi stiletto nude, o geantă albă cu design minimalist și accesorii discrete, care au păstrat echilibrul întregii apariții. Coafura și machiajul au fost, la rândul lor, naturale și elegante, în ton cu stilul sobru adoptat de partenera președintelui.

O rochie lungă pentru recepția oficială

Pentru recepția și dineul oficial organizate în cadrul summitului, Mirabela Grădinaru a ales o ținută diferită, dar la fel de elegantă.

Aceasta a purtat o rochie lungă, fluidă, într-o nuanță de albastru turcoaz, cu mâneci ample tip capă, care au conferit un plus de rafinament întregii ținute. Croiala simplă a fost completată de un plic argintiu și de bijuterii fine, iar părul, purtat desfăcut în bucle lejere, a întregit look-ul sofisticat.

Citește și: Cum răspunde Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, acuzațiilor că în locuința lor ar fi dezordine

Apariția sa a fost apreciată pentru simplitatea și eleganța specifice evenimentelor oficiale de înalt nivel, demonstrând încă o dată preferința pentru ținute clasice și atent alese.

Mirabela Grădinaru a preferat întotdeauna un stil vestimentar discret, iar aparițiile sale publice sunt rare. De această dată, alegerea celor două ținute a fost remarcată atât pentru respectarea protocolului diplomatic, cât și pentru eleganța cu care au fost accesorizate.