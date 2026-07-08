Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Surprize printre rezultatele examenului de maturitate

Copiii mai multor vedete din România au obținut rezultate foarte bune la BAC 2026. Află cine a promovat fără meditații, cine a luat note mari și cine a obținut punctajul maxim la Bacalaureatul italian.

Copiii mai multor vedete din România au obținut rezultate foarte bune la BAC 2026. Află cine a promovat fără meditații, cine a luat note mari și cine a obținut punctajul maxim la Bacalaureatul italian. | Hepta

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 au adus motive de bucurie pentru mai multe familii cunoscute din România. Copiii unor vedete au obținut rezultate foarte bune la examenul maturității, iar părinții nu au întârziat să îi felicite public și să vorbească despre planurile lor de viitor.

Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026

Printre cei care s-au remarcat se numără Luca, fiul artistului Dan Helciug, care a promovat examenul cu media 8,68, fără să urmeze meditații. Vestea a fost făcută publică de mama tânărului, care a dezvăluit că Luca a încheiat liceul cu media generală 9,55 și își dorește să își continue studiile la Academia de Studii Economice din București.

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Și Mario, fiul lui Tavi Colen, a obținut un rezultat bun la Bacalaureat. Artistul a fost cel care a împărtășit vestea cu admiratorii săi, mărturisind că fiul său s-a numărat printre cei mai buni elevi din clasă și a trecut cu succes examenul maturității.

Surprize printre rezultatele examenului de maturitate

O performanță deosebită a fost înregistrată și de Ana, nepoata lui Mircea Badea, care a susținut Bacalaureatul italian la Liceul Italian „Aldo Moro” din București. Tânăra a obținut 100 de puncte din 100, echivalentul punctajului maxim.

Rezultatul a fost anunțat de bunica sa, Mariana Badea, fost cadru didactic, care a explicat că examenul a fost susținut după regulile sistemului de învățământ italian și a fost evaluat de o comisie venită din Italia.

„ANA (RONTZI) a susținut în România examenul de bacalaureat italian – Esame di Maturità – care s-a desfășurat în aceleași zile și la aceleași ore ca în Italia.

Ana a urmat secția de limbi străine – italiană, engleză, franceză și spaniolă (în Italia făcuse – 3 ani și jumătate – japoneză, dar aici, în România, la Liceul italian „Aldo Moro” au doar spaniolă, așa că a trebuit să învețe încă o limbă străină).

COMISIA DE BACALAUREAT a venit din Italia și a fost formată din: un președinte (de la Ministerul Învățământului Italian), un profesor de italiană, unul de engleză, unul de spaniolă și unul de biologie (științe). Toți membrii comisiei au fost doamne profesoare, niciun bărbat.

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1) PROBELE SCRISE, la limba italiană și la limba engleză, fiecare având durata de 6 ore – la care Ana a obținut nota maxmă, câte de 20 de puncte la fiecare.

2) PROBA ORALĂ s-a desfășurat la 4 materii cheie: două obligatorii, aceleași ca la probele scrise (italiană și engleză) și două trase la sorți de către Ministrul Învățământului din Italia, pe data de 30 ianuarie 2026, când toți elevii au aflat că vor da bacul și la limba spaniolă, și la biologie (este obligatorie o disciplină științifică și bine că nu s-a tras la sorți fizica!).

PROBA ORALĂ este o examinare multidisciplinară: literatură, filozofie, arte, istorie, civică. Examinarea durează minimum 60 de minute pentru fiecare elev și constă din întrebări în limba fiecăruia dintre cei patru membri ai comisiei, la care candidatul trebuie să înțeleagă și să răspundă în limba respectivă: italiană, engleză, spaniolă.

Ana a obținut punctaj maxim la fiecare probă, a avut, așadar, 100 de PUNCTE, ceea ce, pentru sistemul de învățământ italian este aproape o premieră!

Extrem de emoționantă, CEREMONIA încheierii examenului de bacalaureat a fost organizată la Ambasada Italiei din București, iar diplomele au fost înmânate de doamna ambasadoare, Excelența Sa Laura Aghilarre.”

Ana a obținut punctaj maxim atât la probele scrise de limba italiană și limba engleză, cât și la examenul oral multidisciplinar, care a inclus discipline precum limba spaniolă și biologia. Ceremonia de absolvire a avut loc la Ambasada Italiei din București, unde diplomele au fost înmânate absolvenților de ambasadoarea Italiei.

Printre copiii vedetelor care au avut rezultate bune la examen se numără și Sara, fiica Ancăi Serea. Vedeta și-a felicitat fiica printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

„Yupiiii! Bacalaureat și licență în aceeași săptămână #rezist ! Adevărul este cǎ Sarah și David s-au descurcat de minune iar eu sunt fericită pentru ca am mai trecut o etapă importantă împreună!”

Rezultatele obținute de acești tineri demonstrează că munca, perseverența și implicarea pot aduce performanțe remarcabile, indiferent dacă este vorba despre sistemul de învățământ românesc sau despre unul internațional.