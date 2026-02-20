Jurații Chefi la cuțite, premiați la Gala Chefi de România: „Multă muncă. Pasiune, oboseală și stres”

Seară impresionantă pentru jurații Chefi la cuțite: cei patru maeștri ai artei culinare au primit ieri Premiul de Popularitate în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Chefi de România.

Devenită, de la an la an, un reper pentru industria gastronomică autohtonă, Gala Chefi de România reunește profesioniști consacrați, lideri din acest segment de piață, într-o seară specială, construită în jurul performanței, pasiunii și excelenței culinare.

Jurații Chefi la cuțite, premiați aseară la Gala Chefi de România. Chef Richard: ”Premiul acesta vorbește despre revoluția culinară creată de noi la Chefi la cuțite”

Tema ediției din acest an, „The Real Story”, a adus în prim-plan poveștile din spatele uniformei de Chef – parcursul, sacrificiile, ambiția și determinarea care definesc fiecare bucătar sau cofetar.

Gala, care are un juriu format din opt Chefi și patru Pastry Chefi români recunoscuți la nivel national, a evidențiat astfel nu doar performanța vizibilă, ci și munca nevăzută care stă la baza reușitei. ”Multă muncă. Pasiune, oboseală și stres. Acestea sunt ingredientele din spatele uniformei”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

”Eu am încercat să aduc la Chefi la cuțite pasiunea mea și dedicarea totală pentru această meserie, la cel mai înalt nivel.

Premiul acesta vorbește despre revoluția culinară creată împreună cu colegii mei la Chefi la cuțite. Identitatea pe care noi o construim este pentru întreaga Românie, fiindcă țara noastră are foarte multe de spus pe plan gastronomic unei lumi întregi”, a spus Chef Richard Abou Zaki aseară. ”Tot ceea ce facem noi facem cu multă pasiune și dragoste pentru meseria asta. Și încă o dată le mulțumim tuturor oamenilor care au crezut în noi”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

”Vă mulțumesc mult pentru acest premiu. Și urmăriți în continuare Chefi la cuțite!”, a punctat Chef Alexandru Sautner. Premiul de Popularitate câștigat aseară de cei patru jurați încununează carierele lor remarcabile, dar și succesul obținut cu emisiunea Chefi la cuțite.

Cei patru jurați se reunesc la masa audițiilor, dar și în ringul amuletelor sezonului 17 al show-ului culinar începând cu 2 martie, la Antena 1 și AntenaPLAY, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.

