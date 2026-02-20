Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Jurații Chefi la cuțite, premiați la Gala Chefi de România: „Multă muncă. Pasiune, oboseală și stres”

Jurații Chefi la cuțite, premiați la Gala Chefi de România: „Multă muncă. Pasiune, oboseală și stres”

Seară impresionantă pentru jurații Chefi la cuțite: cei patru maeștri ai artei culinare au primit ieri Premiul de Popularitate în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Chefi de România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 13:34 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 13:43
Galerie
Jurații Chefi la cuțite, premiați la Gala Chefi de România | Antena 1

Devenită, de la an la an, un reper pentru industria gastronomică autohtonă, Gala Chefi de România reunește profesioniști consacrați, lideri din acest segment de piață, într-o seară specială, construită în jurul performanței, pasiunii și excelenței culinare.

Jurații Chefi la cuțite, premiați aseară la Gala Chefi de România. Chef Richard: ”Premiul acesta vorbește despre revoluția culinară creată de noi la Chefi la cuțite”

Tema ediției din acest an, „The Real Story”, a adus în prim-plan poveștile din spatele uniformei de Chef – parcursul, sacrificiile, ambiția și determinarea care definesc fiecare bucătar sau cofetar.

Gala, care are un juriu format din opt Chefi și patru Pastry Chefi români recunoscuți la nivel national, a evidențiat astfel nu doar performanța vizibilă, ci și munca nevăzută care stă la baza reușitei. ”Multă muncă. Pasiune, oboseală și stres. Acestea sunt ingredientele din spatele uniformei”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

Articolul continuă după reclamă

”Eu am încercat să aduc la Chefi la cuțite pasiunea mea și dedicarea totală pentru această meserie, la cel mai înalt nivel.

Premiul acesta vorbește despre revoluția culinară creată împreună cu colegii mei la Chefi la cuțite. Identitatea pe care noi o construim este pentru întreaga Românie, fiindcă țara noastră are foarte multe de spus pe plan gastronomic unei lumi întregi”, a spus Chef Richard Abou Zaki aseară. ”Tot ceea ce facem noi facem cu multă pasiune și dragoste pentru meseria asta. Și încă o dată le mulțumim tuturor oamenilor care au crezut în noi”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

”Vă mulțumesc mult pentru acest premiu. Și urmăriți în continuare Chefi la cuțite!”, a punctat Chef Alexandru Sautner. Premiul de Popularitate câștigat aseară de cei patru jurați încununează carierele lor remarcabile, dar și succesul obținut cu emisiunea Chefi la cuțite.

Cei patru jurați se reunesc la masa audițiilor, dar și în ringul amuletelor sezonului 17 al show-ului culinar începând cu 2 martie, la Antena 1 și AntenaPLAY, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Chefi la cutite, jurați
Chefi la cutite, jurați
+1
Mai multe fotografii

Citește și: George Mirancea luptă în audițiile noului sezon Chefi la cuțite: „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”

George Mirancea luptă în audițiile noului sezon Chefi la cuțite: „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Observatornews.ro TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Antena 3 Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
George Mirancea luptă în audițiile noului sezon Chefi la cuțite: „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
George Mirancea luptă în audițiile noului sezon Chefi la cuțite: „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi Catine.ro
Noul sezon Chefi la cuțite începe pe 2 martie 2026! Ștefan Turian, încrezător în audiții: „Am venit să le sting lumina juraților!”
Noul sezon Chefi la cuțite începe pe 2 martie 2026! Ștefan Turian, încrezător în audiții: „Am venit să le...
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 €... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere Jurnalul
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x