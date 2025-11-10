Serile memorabile de la pop-up-ul Retroscena, desfășurat la Domeniul Știrbey, continuă, oferindu-le celor prezenți un spectacol gastronomic cu totul special.

Jurații Chefi la cuțite s-au reunit la pop-up-ul Retroscena, de la Domeniul Știrbey

Ieri seară, Chef Richard Abou Zaki a trăit emoții intense încheind prima săptămână de pop-up alături de colegii săi jurați Chefi la cuțite, care s-au reunit cu doar câteva zile înainte de premiera noul sezon al show-ului culinar.

Jurații Chefi la cuțite s-au reunit la pop-up-ul Retroscena, de la Domeniul Știrbey.

Chef Richard: „Am fost foarte emoționat să-i am alături pe colegii mei”

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au venit ieri seară la Domeniul Știrbey, bucurându-se de momente memorabile la evenimentul culinar.

„S-au închis primele cinci zile de pop-up, o experiență intensă, plină de emoții, alături de colegii mei minunați, care au venit să-mi fie aproape în acest proiect de suflet”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„Îl felicităm pe Richard pentru acest proiect fantastic și foarte curajos: și-a adus aici întreaga echipă din Italia, a fost un efort considerabil, un proiect greu, dar totul a ieșit spectaculos”, a spus Chef Orlando Zaharia.

„Alex și Orlando au fost la restaurantul lui din Port San Giorgio. Eu nu ajunsesem, așa că mă bucur pentru prima dată de această experiență și mi se pare extraordinar că a reușit să reproducă întregul concept pentru noi, aici”, a declarat Chef Ștefan.

„În acest restaurant se vede identitatea lui, exact așa cum este în Italia, la Retroscena, acolo unde m-am bucurat să ajung într-o vacanță alături de familie”, a declarat Chef Sautner.

Pop-up-ul de la Domeniul Știrbey se va încheia pe 16 noiembrie, data la care se va da startul noului sezon Chefi la cuțite

A fost o seară care a arătat prietenia ce îi leagă pe cei patru jurați – o reuniune cu doar câteva zile înainte de premiera noului sezon Chefi la cuțite.

Din 16 noiembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, show-ul culinar va arăta cealaltă fațetă a legăturii lor: o competiție mai încinsă ca niciodată, cu atât mai mult cu cât de acum, miza este mult mai mare.

Fiecare Chef va avea propria echipă: așadar, de duminica viitoare, jurații dau startul audițiilor noului sezon, în căutarea celor mai potriviți concurenți pentru a-și alcătui, pentru prima dată, cele patru tabere cu care se vor lupta în drumul spre marele trofeu.