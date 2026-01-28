Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Jurații Chefi la cuțite s-au reunit pentru a da startul filmărilor noului sezon al show-ului culinar. Ce au zis despre sezonul 18

Jurații Chefi la cuțite s-au reunit pentru a da startul filmărilor noului sezon al show-ului culinar. Ce au zis despre sezonul 18

Odată vacanța de iarnă încheiată, jurații Chefi la cuțite s-au reunit în platoul emisiunii, pregătiți să intre din nou în ringul aprigei competiții culinare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 14:24 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 14:29
Galerie
Descoperă ce au declarat jurații, înainte de a începe filmările pentru Chefi la cuțite sezonul 18 | Antena 1

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au răspuns ”Prezent!” la apelul Irinei Fodor, prezentatoarea Chefi la cuțite, alături de care au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii culinare.

Au început filmările pentru noul sezon Chefi la cuțite sezonul 18! Ce au declarat jurații

„Vacanța de iarnă a trecut incredibil de repede – și iată-ne din nou în a doua noastră casă, platoul Chefi la cuțite, care este invadat deja de agitația din timpul filmărilor. A început cursa noului sezon - emoțiile, tensiunea, dar și bucuria revederii și plăcerea unei competiții fără egal, toate dau viață din nou platoului Chefi la cuțite”, a declarat Irina Fodor.

„Chiar vorbeam cu băieții când ne-am revăzut, acum, că acesta este sezonul 18 – putem spune că deja suntem majori și trebuie să ridicăm și mai sus ștacheta. Se simte că ne-am maturizat în acest proces și tot ceea ce facem aici facem cu mulă pasiune și dragoste. Eu abia așteptam să mă întorc aici: începutul este mereu plin de energie și entuziasm, îmi aduce o stare de bine fantastică. Și acum rămâne de văzut ce îmi rezervă competiția!”, a spus Chef Orlando Zaharia.

Articolul continuă după reclamă

„Am început cu voie bună – dar și cu setarea mentală perfectă pentru a intra din nou în luptă. Așa vreau să încep, în forță la amulete!”, a comentat Chef Ștefan Popescu.

„M-am bucurat enorm să-mi revăd colegii – am venit la platou cu un vibe extraordinar, îmi doresc mult să avem un nou sezon spectaculos, să le oferim celor de acasă, care ne urmăresc, adrenalina asta care aprinde platoul când noi ne întrecem, dar și bucuria descoperirii unor concurenți fantastici și iubirea aceasta pentru bucătărie, pasiunea pentru arta culinară pe care vrem să o ducem pe noi culmi și pe care o transmitem zi de zi”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

imagine cu irina fodor si cei patru jurati de la chefi la cutite sezonul 18

„Ne-am reîntâlnit pentru un nou sezon – și îmi place la nebunie starea asta pe care nu o am nicăieri altundeva decât aici. Nici când merg la o întâlnire de afaceri foarte importantă nu simt starea aceasta, energia asta uluitoare și emoția asta uriașă pe care doar Chefi la cuțite ți-o poate da. Pentru că, da, Chefi la cuțite este o stare extraordinară – dar și un gust aparte în farfurie și o competiție unică, pe care acum trebuie să o propulsăm la un nou nivel, nivelul 18, al majoratului”, a spus Chef Alexandru Sautner.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Observatornews.ro Se schimbă banii din România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR Se schimbă banii din România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Antena 3 Un român stabilit în Germania s-a trezit că are de plătit 15.000 € impozit pe o casă din Arad, de 50 de ori mai mult decât anul trecut Un român stabilit în Germania s-a trezit că are de plătit 15.000 € impozit pe o casă din Arad, de 50 de ori mai mult decât anul trecut

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
Cum a arătat farfuria de la Chefi la cuțite, inspirată din animația Shrek. Ce au zis despre acest preparat chefii
Cum a arătat farfuria de la Chefi la cuțite, inspirată din animația Shrek. Ce au zis despre acest preparat chefii
Hazar Ergüçlü vorbește despre rolul care i-a schimbat viața. Actrița revine într-un nou sezon
Hazar Ergüçlü vorbește despre rolul care i-a schimbat viața. Actrița revine într-un nou sezon Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„NATO, ca garanție de securitate, este efectiv terminată”. Avertismentul unui expert în geopolitică, fost consilier al lui Boris Elțîn
„NATO, ca garanție de securitate, este efectiv terminată”. Avertismentul unui expert în geopolitică, fost... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare Jurnalul
2 Februarie deschide Portalul Magic 2:2. Portalul Leului. Ultima strigare pentru a intra pe frecvența anului 2026
2 Februarie deschide Portalul Magic 2:2. Portalul Leului. Ultima strigare pentru a intra pe frecvența anului 2026 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x