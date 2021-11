Liviu Chiorpec a murit. Celebrul bucătar care a făcut senzație la Chefi la cuțite a pierdut lupta cu o boală nemiloasă

Liviu Chiorpec a murit și vestea i-a întristat pe mulți bucătari din România. Simpaticul chef care a fost concurent și ulterior jurat în emisiunea Chefi la cuțite de la Antena 1 s-a stins din viață în ziua de 4 noiembrie 2021. Vestea că Liviu Chiorpec a murit a stârnit imediat numeroase reacții în mediul online.

Liviu Chiorpec, îndrăgitul bucătar de la Chefi la cuțite, a murit

Liviu Chiorpec a murit în dimineața zilei de 4 noiembrie 2021. Vestea a fost dată chiar de către prietenii și apropiații celui care a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați bucătari români.

„E o dimineata in care îmi moare un prieten dupa o lunga și demna lupta cu cancerul. Liviu Chiorpec, astazi este doar despre tine si sauvignonul va fi de acum incolo despre tine. Mi- e trist, mi- e frig, ma gândesc ca cei buni și cu lumini in suflete pleacă prea brutal, prea rapid din viata ta. Ne- am cunoscut călcandu- ne pe picioare la cursurile de tango si am continuat povestind despre mări, țări si cărți, iubiri pierdute și piruete ale vieții. Ne- am dus alaturi anii imblanzindu- i cu șampanie și sauvignon blanc cautand in noi sunete și forme.

Sa-i inveti, draga Liviu, pe cei de sus, sa bea șampanie la micul dejun”, a scris Raluca Neagu, a apropiată a lui Liviu Chiorpec, pe pagina sa de Facebook.

Liviu Chiorpec a murit după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, numită cancer. Vestea i-a întristat pe mulți și reacțiile și mesajele nu au întârziat să apară. Cătălin Scărlătescu, bun prieten cu acesta, a fost printre primii care au postat pe Instagram despre această pierdere:

Care este ultima fotografie cu Liviu Chiorpec și ce au observat fanii în imagine

Liviu Chiorpec a murit și vestea a produs un val puternic de tristețe atât printre apropiați, cât și printre bucătarii care l-au cunoscut și au lucrat cu el. În ultimele luni, Liviu Chiorpec nu a mai fost atât de activ pe rețelele sociale. Ultima fotografie cu el a fost publicată pe Facebook în luna august. În imagine, acesta apare jucându-se cu un câine, zâmbitor și relaxat, așa cum ne-a obișnuit la Chefi la cuțite.

Pe instagram, ultima poză cu Liviu Chiorpec este din luna mai. Acesta și-a făcut atunci un selfie în care apare ținând în mână o sticlă de vin. Fin cunoscător și mare iubitor de gusturi rafinate, Liviu Chiorpec i-a învățat pe mulți cum se face o degustare, cum se alege băutura perfectă, dar și numeroase alte trucuri culinare.

Despre Liviu Chiorpec

Azi, 4 noiembrie 2021, Liviu Chiorpec a murit, după ce a pierdut lupta cu o formă de cancer.

Liviu Chiorpec a apărut pentru prima oară în sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite (anul 2019). Atunci, în calitate de concurent, acesta s-a prezentat ca fiind un inginer care, după zeci de ani de muncă la corporație, a decis să facă ceva cu totul și cu totul diferit: bucătărie!

„Cine sunt? Liviu Chiorpec, bucătar, din alegere sau predestinare, inginer, de meserie, fost corporatist, 20 de ani, reinventat, că tot e la modă... Acum sunt private chef. Gătesc la mine acasă, la tine acasă, la cine vreau eu acasă”, a glumit atunci concurentul, care a pregătit chefilor un starter și un fel principal.

A devenit ulterior profesor de gastronomie la o școală de cooking. Mulți dintre elevii săi erau oameni care veneau, pur și simplu, să se deconecteze de la orele de muncă și să învețe ceva nou. Acasă sau la restaurantul său, lumea venea cu mult drag și toți plecau având numai cuvinte de laudă, fiindcă Liviu Chiorpec era un izvor nesecat de povești, experiențe de viață, idei culinare și umor. Pe lângă rețete fine, clienții și apropiații săi se puteau delecta și cu vinuri selecte, care aduceau un adevărat răsfăț papilelor gustative. Liviu Chiorpec a fost un bucătar extrem de pasionat și talentat, cunoscut mai ales pentru rafinamentul său ieșit din comun.

„Bem un pahar de vin și discutăm principiile prin care se gătește mâncarea. Nu mă interesează rețeta, sunt milioane de rețete, eu îi învăț cum să recunoască tehnicile corecte”, a mai povestit atunci Liviu Chiorpec.

Liviu Chiorpec a venit la Chefi la cuțite sezonul 7 ca să-i facă o surpriză lui chef Cătălin Scărlătescu, dar a ajuns să fie el cel surprins, prin verdictul primit de la cei trei chefi.

„L-am cunoscut acum vreo patru sau cinci ani, cum le stă bine bărbaților, într-un wine bar, la o sticlă de șampanie. (...) Ne întâlnim rar, dar oamenii când se apropie, nu au nevoie să se vadă în fiecare secundă.”, spunea Cătălin Scărltăescu în anul 2019, la emisiunea Chefi la cuțite de la Antena 1.

Ulterior, acesta a revenit și în sezoanele 8 și 9 de la Chefi la cuțite, dar în calitate de jurat care a oferit mult temutele amulete pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.