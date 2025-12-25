Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Mesajul emoționant al lui chef Richard Abou Zaki după ce concurentul său, Luca Zvaleni, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite

Mesajul emoționant al lui chef Richard Abou Zaki după ce concurentul său, Luca Zvaleni, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki a oferit prima reacție la rece după ce concurentul său, Luca Zvaleni, a câștigat sezonul cu numărul 16 Chefi la cuțite. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 10:32 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 10:38
Galerie
Chef Richard Abou Zaki, mesaj emoționant despre Luca Zvaleni, câștigătorul Chefi la cuțite, sezon 16 | Antena 1

Chef Richard Abou Zaki a ridicat trofeul sezonului 16 Chefi la cuțite, alături de concurentul său, Luca Zvaleni. Juratul a transmis un mesaj emoționant despre curajul și perseverența celui care acum poartă mândru titlul de câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite.

Citește și: Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Luca Zvaleni pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena

Chef Richard Abou Zaki, mesaj emoționant despre Luca Zvaleni, câștigătorul Chefi la cuțite, sezon 16: „Nu întâmplător este primul concurent Chefi la cuțite care...”

„Luca este câștigătorul sezonului 16! Pe Luca nu l-am cunoscut doar ca pe un concurent, ci ca pe un om care a avut curajul să viseze. Dincolo de ambiție, am văzut determinare, modestie și o dorință reală de a deveni mai bun în fiecare zi. Luca a crescut sub ochii noștri. A muncit mult, a greșit, a învățat și nu a cerut niciodată scurtături. Și-a câștigat fiecare pas prin disciplină și caracter”, a transmis chef Richard Abou Zaki pe Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Chef Richard Abou Zaki a precizat că Luca a bifat o premieră: este primul concurent Chefi la cuțite care muncește într-un restaurant cu trei stele Michelin. De asemenea, juratul de la Chefi la cuțite a precizat că mai mult decât orice, Luca și-a câștigat încrederea în sine.

„Nu întâmplător este primul concurent Chefi la cuțite care muncește într-un restaurant cu trei stele Michelin - un rezultat care spune tot despre nivelul la care a ajuns.

Astăzi nu vorbim doar despre un trofeu. Vorbim despre un drum parcurs cu asumare și despre un tânăr care și-a câștigat respectul prin fapte. Și super important a câștigat ceva ce nu poate fi pus într-un premiu: credința în el. Felicitări, Luca! Sunt mândru de tine și ne vedem la Retroscena”, a scris chef Richard pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am fost cel mai fericit de pe pământ în momentul ăla. Am reușit să ajung la obiectivul meu, să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni. Retroscena vin! Abia aștept să fac patru săptămâni cu Chef Richard” a spus și marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite.

Meniul echipei lui Luca Zvaleni, care i-a adus câștigul în FInală a fost:

Starter: langustină Côte d'Azur, păstăi verzi, mazăre verde, bisque de langustină, cremă de spanac, iaurt și ulei de busuioc.

Main Course: miel cu cremă de țelină și țelină fondantă, crunch de ierburi aromatice fripte, sos de carne, tartelette cu brânză, ciuperci, miel și spumă din sos bernaise.

Desert: mousse de mango cu inserție de mango, brunoise de mango, jeleu de fructul pasiunii cu semințe de fructul pasiunii, biscuite de cocos, cremă de fructul pasiunii, mentă și zmeură liofilizată.

colaj cu chef luca și chef richard
+6
Mai multe fotografii

Finala Chefi la cuțite a fost difuzată pe 24 decembrie 2025. Cei patru finaliști: Bogdan Panaite, Ștefanei Mercori, Luca Zvaleni și Alexandru Helju s-au luptat pentru titlul de câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite, premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena. Luca Zvaleni a fost desemnat câștigător, iar chef Richard a mai adăugat în palmares un sezon câștigat de concurentul său. Chef Richard a mai câștigat și sezonul 14, cu Andreea Ignat.

Chef Alexandru Sautner a reacționat în mediul online după Marea Finală Chefi la cuțite: „N-ar fi fost la fel fără...”... Chef Ștefan Popescu, mesaj emoționant după finala Chefi la cuțite. Ce le-a transmis Ștefanei și lui Luca, marele câștigă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Observatornews.ro Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
Antena 3 Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Luca Zvaleni pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena
Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Luca Zvaleni pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Finala Chefi la cuțite, 24 decembrie 2025. Cine sunt finaliștii sezonului 16. Ce premieră spectaculoasă a avut loc în Marea Finală
Finala Chefi la cuțite, 24 decembrie 2025. Cine sunt finaliștii sezonului 16. Ce premieră spectaculoasă a avut...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x