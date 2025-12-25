Mesajul emoționant al lui chef Richard Abou Zaki după ce concurentul său, Luca Zvaleni, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki a oferit prima reacție la rece după ce concurentul său, Luca Zvaleni, a câștigat sezonul cu numărul 16 Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki a ridicat trofeul sezonului 16 Chefi la cuțite, alături de concurentul său, Luca Zvaleni. Juratul a transmis un mesaj emoționant despre curajul și perseverența celui care acum poartă mândru titlul de câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki, mesaj emoționant despre Luca Zvaleni, câștigătorul Chefi la cuțite, sezon 16: „Nu întâmplător este primul concurent Chefi la cuțite care...”

„Luca este câștigătorul sezonului 16! Pe Luca nu l-am cunoscut doar ca pe un concurent, ci ca pe un om care a avut curajul să viseze. Dincolo de ambiție, am văzut determinare, modestie și o dorință reală de a deveni mai bun în fiecare zi. Luca a crescut sub ochii noștri. A muncit mult, a greșit, a învățat și nu a cerut niciodată scurtături. Și-a câștigat fiecare pas prin disciplină și caracter”, a transmis chef Richard Abou Zaki pe Instagram.

Chef Richard Abou Zaki a precizat că Luca a bifat o premieră: este primul concurent Chefi la cuțite care muncește într-un restaurant cu trei stele Michelin. De asemenea, juratul de la Chefi la cuțite a precizat că mai mult decât orice, Luca și-a câștigat încrederea în sine.

„Nu întâmplător este primul concurent Chefi la cuțite care muncește într-un restaurant cu trei stele Michelin - un rezultat care spune tot despre nivelul la care a ajuns.

Astăzi nu vorbim doar despre un trofeu. Vorbim despre un drum parcurs cu asumare și despre un tânăr care și-a câștigat respectul prin fapte. Și super important a câștigat ceva ce nu poate fi pus într-un premiu: credința în el. Felicitări, Luca! Sunt mândru de tine și ne vedem la Retroscena”, a scris chef Richard pe rețelele sociale.

„Am fost cel mai fericit de pe pământ în momentul ăla. Am reușit să ajung la obiectivul meu, să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni. Retroscena vin! Abia aștept să fac patru săptămâni cu Chef Richard” a spus și marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite.

Meniul echipei lui Luca Zvaleni, care i-a adus câștigul în FInală a fost:

Starter: langustină Côte d'Azur, păstăi verzi, mazăre verde, bisque de langustină, cremă de spanac, iaurt și ulei de busuioc.

Main Course: miel cu cremă de țelină și țelină fondantă, crunch de ierburi aromatice fripte, sos de carne, tartelette cu brânză, ciuperci, miel și spumă din sos bernaise.

Desert: mousse de mango cu inserție de mango, brunoise de mango, jeleu de fructul pasiunii cu semințe de fructul pasiunii, biscuite de cocos, cremă de fructul pasiunii, mentă și zmeură liofilizată.

Finala Chefi la cuțite a fost difuzată pe 24 decembrie 2025. Cei patru finaliști: Bogdan Panaite, Ștefanei Mercori, Luca Zvaleni și Alexandru Helju s-au luptat pentru titlul de câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite, premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena. Luca Zvaleni a fost desemnat câștigător, iar chef Richard a mai adăugat în palmares un sezon câștigat de concurentul său. Chef Richard a mai câștigat și sezonul 14, cu Andreea Ignat.