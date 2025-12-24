Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Luca Zvaleni pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena

Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de Euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki laureat cu stea Michelin din Italia.

Marea Finală i-a adus pe cei patru finaliști într-unele dintre cele mai dificile momente din viața lor, fiind nevoiți să facă alegeri grele încă dinainte să intre în adevărata luptă a sezonului.

Imediat după desemnarea lor, Luca, Alex, Bogdan și Ștefana au primit misiunea de a-și alcătui echipele, având posibilitatea de a alege doar trei oameni care au luptat și ei în același sezon.

După formarea noilor echipe, concurenții au trecut la treabă cu încredere maximă și cu o dorință arzătoare de a dat tot ce au mai bun.

Finaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite au ales concurenții alături de care vor găti în Marea Finală. Ce echipe s-au format

Înainte de a anunța prima temă a finalei Chefi la cuțite sezonul 16, și anume, „Starter la liber”, „Main course la liber” și „Desertul la liber”, finaliștii au ales concurenții care vor face parte din echipele lor.

Luca Zvaleni i-a ales pe Sorina Jumuga, Sergiu Deac și pe Alexandru Dima.

Alexandru Helju i-a ales pe Darius Ticmenov, Diana Andreescu și pe Lorin Schebor.

Bogdan Panaite i-a ales pe Maria Arșenica Cocean, Andrei Mihăilescu și pe Mirela Chirulescu,

Ștefana Mercori i-a ales pe Ioan Bârgu, Iuliana Munteanu și pe Ana Solonari.

Imediat după formarea noilor echipe, concurenții au stabilit alături de chefi cevor găti și au pornit cu încredere pe drumul cel greu către Marea Finală. Chefii s-au retars din bucătărie, iar Irina Fodor a dat startul probei, stârnind multe emoții în platou.

Ce au gătit echipele în Marea Finală Chefi la cuțite, sezonul 16. Preparatele lor s-au ridicat la cele mai înalte așteptări

După multe momente tensionate și emoții puternice, proba a ajuns la final, iar farfuriile au ajuns în fața degustătorilor și a chefilor care au fost impresionați de toate preparatele.

Pentru Starter s-au procedat astfel:

Echipa lui Bogdan Panaite a gătit Crudo de langustine cu dressing de cireșe și sisho roșu, aioli de hrean, cireșe murate, ulei cu frunze de smochină și alune de pădure fierte în lapte cu sare.

Echipa Ștefanei Mercori a gătit scoici Saint Jacques cu piure de conopidă caramelizată și flambată cu coniac, beurre blanc cu șofran și cu suc de măr verde, crispy pancetta, ulei de spanac și pătrunjel, mugure de sparanghel și icre roșii.

Echipa lui Luca Zvaleni a pregătit langustină Côte d'Azur, păstăi verzi, mazăre verde, bisque de langustină, cremă de spanac, iaurt și ulei de busuioc.

Echipa lui Alexandru Helju a gătit homar cu gazpacho de măr și apio, cu tartelette de tartar de creveți roșii și langustine, cremă de lime și un biscuite de langustină.

Pentru Main Course s-au stabilit următoarele:

Echipa lui Alexandru Helju: cod negru cu miso, pătrunjel și unt pe pat de brunoise de gulie și sparanghel verde, salată de fenicul, sos olandez, beurre blanc și caviar.

Echipa lui Luca Zvaleni: miel cu cremă de țelină și țelină fondantă, crunch de ierburi aromatice fripte, sos de carne, tartelette cu brânză, ciuperci, miel și spumă din sos bernaise.

Echipa Ștefanei Mercori: piept de rață, piure de dovleac, butter squash cu unt brun și salvie, fenicul confiat în unt, spumă de lapte cu piper roz, crispy din piele de rață, semințe de dovleac și reducție de vin cu vișine.

Echipa lui Bogdan Panaite: cotlet de miel la grătar cu cărbuni, ciupercă pleurotus caramelizată în stil barbeque cu sfeclă roșie și usturoi negru, emulsie de usturoi, hrean și leuștean, pudre de alge, spumă de hribi, juice de vin Madeira cu gălbiori, lardo și tulpini de leuștean și trandafiri din foietaj cu usturoi negru.

Pentru desert, concurenții au decis astfel:

Echipa lui Luca Zvaleni: mousse de mango cu inserție de mango, brunoise de mango, jeleu de fructul pasiunii cu semințe de fructul pasiunii, biscuite de cocos, cremă de fructul pasiunii, mentă și zmeură liofilizată.

Echipa Ștefanei Mercori: tartă cu aluat sablée, crustant cu pralina home-made de alune de pădure, gel de lapte cu vanilie, dulce de leche și coajă de lime, blat dacquoise cu lime, ganache de mascarpone, vanilie și ciocolată albă, glazură neutră făcută cu aerograf și praf de vanilie deshidratată.

Echipa lui Alexandru Helju: choux cu cremă de vanilie și inserție de lime și bezea elvițiană, dulceață de mango cu busuioc și fructul pasiunii și foietaj crocant cu cremă de ciocolată albă și zest de lămâie.

Echipa lui Bogdan Panaite: compote de mure negre cu zahăr muscovado, jeleu de mure negre, crumble cu migdale, chantilly infuzată cu vanilie, cardamon și scorțișoară, pudră de zmeură, mure negre macerate, sirop de prune cu sake și frunze de amaran.

După ce chefii și jurații au acordat note tuturor preparatelor, toți cei prezenți în platou s-au adunat pentru a afla cine este marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite.

Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Farfuria de aur a decis marele campion

Irina Fodor și cei patru chefi au ținut discursuri emoționate pentru toți concurenții care și-au făcut curaj să participe la o astfel de emisiune, iar lacrimile au curs fără încetare în rândul celor care nu și-au imaginat vreodată că vor ajunge atât de departe.

Cei patru finaliști au primit felicitările juraților și apoi au așteptat cu nerăbdare ultima bandă care a adus farfuria de aur a sezonului 16, dar și anunțul făcut de prezentatoarea emisiunii.

„Câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite este Luca!” a strigat Irina Fodor, moment în care Chef Richard Abou Zaki l-a îmbrățișat din tot sufletul și l-a felicitat pentru tot parcursul său.

„Sunt prea fericit, prea mândru de tine, de tot ce ai transmis aici, m-ai făcut mândru. Mi-ai umplut inima de iubire! Luca, zi de zi ai crescut, ai crescut, ai crescut și acum știi ce ai de făcut. Te-ai făcut un mare campion, marele campion al sezonului 16. În seara asta tot el ia trei stele și mai mult. Am râs, am plâns. Mi-am dorit din tot sufletul să fie el câștigătorul acestui sezon și asta s-a întâmplat. Visul meu a devenit realitate pentru că dacă visezi câteodată se întâmplă!” a spus Chef Richard Abou Zacki.

„Am fost cel mai fericit de pe pământ în momentul ăla. Am reușit să ajung la obiectivul meu, să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni. Retroscena vin! Abia aștept să fac patru săptămâni cu Chef Richard” a spus și marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite.

