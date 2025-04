Mesajul transmis de chef Orlando Zaharia după accidentarea de la Chefi la cuțite: „Am plecat la spital, am fost operat și...”

Ce mesaj a transmis chef Orlando Zaharia după accidentarea de la Chefi la cuțite, sezinul 15 ediția 20 din 22 aprilie 2025. Juratul a ajuns la spital.

În cea mai recentă ediție de Chefi la cuțite, sezonul 15 din 22 aprilie 2025, chef Orlando Zaharia a avut parte de o accidentare dureroasă. Curpins de adrenalina confruntării, a prins un cuțit în mână și s-a tăiat din greșeală. Oricât a încercat echipa de la fața locului să intervină, juratul a fost nevoit să plece la spital de urgență. Mai mult, a suferit chiar și o intervenție chirurgicală pe loc.

Chef Orlando Zaharia a plecat la spital chiar în timpul filmărilor, după ce s-a accidentat. Chef Alexandru Sautner i-a ținut locul și a dezvăluit că juratul și-a tăiat tendonul și a fost supus unei operații.

Ulterior, după difuzarea momentului la TV, liderul echipei roz a publicat pe rețelele sociale o fotografie din platoul de filmare în care apare cu mâna bandajată. Juratul a ținut să le povestească fanilor săi ce a urmat după ce a fost nevoie să plece la spital.

De asemena, el a explicat că imediat cum a ieșit din operație s-a întors la filmări pentru a fi alături de echipa lui. Mai mult, a dezvăluit că încă se află în recuperare cu mâna accidentată.

„Ei bine, asta se întâmplă când pasiunea e prea mare și te lași dus de val… În seara aceea am plecat la spital, am fost operat la mână și m-am întors în platou să fiu alături de ai mei 💜

Sunt bine acum, mâna e ok, încă lucrez să revină mobilitatea completă a degetelor. Eram atât de prins încât efectiv nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Cine a zis că nu există adrenalină la un show de cooking să se uite la mine 😜 Mulțumesc pentru grijă și pentru mesajele de-a lungul timpului!”, a scris chef Orlando Zaharia.

„Acum înțeleg cât de gravă a fost tăietura! Nu înțelegeam la vremea respectivă de ce este nevoie de recuperare. Acum înțeleg! Doamne ajută că acum sunteți bine”, a reacționat cineva.

Într-o ală postare, el a împărtășit cu prietenii virtuali că imediat după operație s-a întors la vechile „obiceiuri”. „A doua zi după operația la mână”, a scris acesta alturi de un clip în care apare făcând scheme cu o minge de fotbal.

„Ce, credeați că am avut stare?!”, a mai scris el în descrierea imaginilor.

