Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este cumplit!"

Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este cumplit!”

Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 13:02 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 13:06
Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. | Antena 1

Duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începe sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul! Noutățile din ringul amuletelor duc competiția la un nou nivel, crescând miza. Astfel, după vestea îmbucurătoare că fiecare jurat va avea propria echipă, Irina Fodor le dezvăluie Chefilor noua regulă care îi aruncă într-o întrecere mai aprigă ca oricând: „În funcție de clasamentul amuletelor veți avea un număr diferit de concurenți în echipă”.

Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este cumplit ce ne așteaptă!”

Misiunea juraților se complică, așadar, începând din sezonul 16 – iar importanța fiecărei confruntări pentru amuletă crește spectaculos. Înainte, bătăliile din prima parte a competiției se dădeau pentru avantajele amuletelor, iar punctajele acumulate făceau departajarea între Chefii care aveau propria echipă și cei de pe ultimele două locuri, care împărțeau conducerea unei tabere.

Începând din sezonul 16, fiecare Chef va avea propria echipă – dar numărul de concurenți din tabăra fiecărui jurat depinde de punctajul obținut la amulete. Chefii se vor lupta de acum și pentru dreptul de a alege cât mai mulți concurenți în bootcamp.

„Este cumplit ce ne așteaptă”, a fost reacția lui Chef Orlando Zaharia.

„Ne putem întoarce la trei echipe?”, a comentat cu umor, dar și îngrijorare Chef Alexandru Sautner.

„Înainte, cel care lua cel mai mic punctaj putea avea o echipă completă, chiar dacă nu era doar a lui... Acum, cine e ultimul intră în luptă cu cei mai puțini concurenți? Doamne ferește!”, a reacționat Chef Richard Abou Zaki.

„Una caldă, una rece... Mă bucuram atât de tare că vor fi patru echipe. Iar acum, regula aceasta ne dă cu totul peste cap”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

Așadar, fiecare loc în clasamentul final, rezultat după bătăliile pentru amulete, va avea un anumit număr de competitori alocați. Câți concurenți corespund fiecărei poziții în top telespectatorii vor descoperi urmărind noul sezon Chefi la cuțite, începând din 16 noiembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia

Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.

Jurații Chefi la cuțite s-au reunit la pop-up-ul Retroscena, de la Domeniul Știrbey. Chef Richard: „Am fost foarte emoți...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

