Mireasa, sezon 13. Roxana și Amalia au vorbit cu familiile după scandalul dintre ele. Ce sfaturi au primit

În emisia live de Mireasa de pe 27 februarie, Amalia a spus că-i pare rău pentru scandal, însă Roxana a zis că nu iartă și nu va lăsa lucrurile așa, ba chiar e decisă să ajungă în Instanță pentru a primi dreptate.

După scandalul dintre Roxana și Amalia, cele două fete au vorbit cu familiile.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Noi imagini de la scandalul dintre Amalia și Roxana. Ce s-a întâmplat când au intervenit ceilalți concurenți

Roxana a vorbit cu familia după scandalul cu Amalia, iar sora fetei i-a insultat pe concurenți. Ce a spus și cum a reacționat concurenta Mireasa

Roxana a plâns la auzul familiei și a încercat să-și oprească sora, care a adus insulte concurenților care au fost împotriva ei.

„Lasă-i în pace! Nu mai spune înjurături. M-a jignit Amalia, căreia nu i-am făcut nimic. Doar Darius m-a susținut, căruia îi mulțumesc”, i-a spus Roxana surorii sale.

„Nu-i vina ta! Ai reacționat bine. Nu te lăsa călcată în picioare. Niște ipocriți, niște țărani proști!”, a spus sora Roxanei.

Amalia și-a auzit sora după scandalul ei cu Roxana. Ce sfaturi a primit concurenta Mireasa după reacțiile agresive

„Te rog să nu plângi. Te-am sunat să-ți spun că noi te iubim. Nu a fost ok cum a reacționat. Sfatul meu este să o eviți. Orice spune, nu contează, despre mine. Trebuie să înveți că nu trebuie să pui la suflet orice vorbă. Mi-a plăcut de Sebi că a fost alături de tine. Nu mai fi atât de impulsivă. Nu mai reacționa din lucruri mici”, i-a spus sora Amaliei.