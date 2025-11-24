Richard Abou Zaki a lansat cartea Cooking my dreams, dedicată parcursului său în lumea artei culinare: „Mi-am deschis sufletul”

Moment de maximă bucurie și mândrie pentru Chef Richard Abou Zaki. Juratul emisiunii Chefi la cuțite și-a lansat cartea numită Cooking My Dreams.

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a lansat cartea Cooking My Dreams, povestea sa despre rădăcini, pasiune, dăruire și continuă transformare, în cadrul unui eveniment prezentat de Alessandra Stoicescu, la care au fost prezenți colegii săi jurați, vedete, apropiați, admiratori și jurnaliști.

Richard Abou Zaki a lansat cartea Cooking my dreams, dedicată parcursului său în lumea artei culinare. Ce a dezvăluit

„În această carte, bucătăria nu este doar un loc plin de oale și tigăi, ci inima parcursului meu, trăit cu intensitate, pasiune și sacrificiu. Prin amintiri, gusturi și arome, povestesc călătoria mea intimă și profundă, încă din copilăria marcată de primele mele descoperiri culinare până în zilele în care bucătăria a devenit refugiu, școala vieții și dăruire totală, fără a înceta vreodată să visez”, spune Chef Richard.

O călătorie unică printre gusturi, emoții și viziuni, ce dezvăluie cele mai grele momente și cele mai dure experiențe în bucătărie traversate de Chef Richard Abou Zaki, cartea Cooking My Dreams vine cu o prefață semnată de Massimo Bottura, nume cu greutate în istoria gastronomiei mondiale, unul dintre cei mai influenți Chefi la nivel internațional, alături de care Chef Richard a lucrat la restaurantul cu trei stele Michelin Osteria Francescana. Ediția bilingvă (italiană și română) este desăvârșită de postfața semnată de producătorul show-ului culinar al Antenei 1 Chefi la cuțite Mona Segall, care a redat cu intensitate latura umană a Chef-ului.

Articolul continuă după reclamă

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu nu au lipsit de la eveniment – alături de ei, printre cei prezenți numărându-se Valentin Butnaru și Ana Bodea, Olivia Păunescu, Iuliana Pepene, Sabina Iosub, Alina Pușcău, Karina Jianu, Ella Prodan și alții. În sală s-a aflat și Carlotta, fiica juratului Chefi la cuțite, alături de partenera de viață a acestuia, care l-au susținut în unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale. Evenimentul, desfășurat la InterContinental Athénée Palace, a fost prezentat cu multă emoție de Alessandra Stoicescu: „În momentul în care am deschis cartea, am descoperit o poveste impresionantă, cu lacrimi, cu fragilități, cu durere transformată în capacitatea de a muta munții din loc și n-am mai lăsat-o din mână”, a declarat ea.

Bucătăria se regăsește în Cooking My Dreams și sub forma a 20 de rețete prețioase, care au marcat evoluția profesională a lui Chef Richard la restaurantul Retroscena. Volumul, disponibil de azi în rețeaua Inmedio, pe elefant.ro și la toate punctele de difuzare a presei, se adresează celor care trăiesc bucătăria ca pe o vocație, dar și celor care visează și luptă pentru a-și transforma viziunile în realitate – o carte gândită nu doar pentru pasionații de gastronomie, ci pentru toți cei care caută autenticitate, forță și inspirație.