Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie 2025, de la ora 20:00, vine cu o nouă dinamică în etapa amuletelor.

Cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se vor întrece pentru a câștiga cele mai valoroase amulete în locuri emblematice din țară – iar degustările vor aduce multă emoție, suspans, dar și umor cu o varietate surprinzătoare de invitați.

Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce surprize urmează

Începută cu totul neașteptat, în mijlocul Pieței Obor din București, etapa amuletelor îi va purta pe Chefi într-o călătorie fascinantă prin țară, care le va aduce și noi provocări în competiție. De la Castelul Bran și Piața Sfatului din Brașov la Cazinoul istoric din Constanța, jurații vor ajunge în unele dintre cele mai frumoase destinații din țară, unde se vor confrunta cu probe culinare speciale. Iar degustătorii vor adăuga o doză savuroasă de suspans, dar și umor momentelor de jurizare cu care va culmina fiecare bătălie pentru amuletă.

Astfel, alături de invitați cu experiență în arta culinară, la degustările preparatelor pentru amulete din sezonul 16 Chefi la cuțite vor veni nume precum Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei.

„Unii mă vor aplauda, alții îmi vor da cu tigăile-n cap! Dar eu am jurizat după criterii învățate de la ei: în primul rând gustul, apoi plating-ul... Vedeți ce cuvinte folosesc? Și apoi cât de complicat a fost să faci mâncarea respectivă”, a declarat cu umor Serghei Mizil.

„Urmăresc cu mare plăcere Chefi la cuțite – și iată că am ajuns și aici: a fost o adevărată provocare și pentru mine”, a spus Gabi Tamaș.

„Această degustare într-un peisaj cu totul special a fost o mare bucurie”, a declarat Leonard Doroftei.

Care vor fi verdictele date de ei telespectatorii vor descoperi umărind noul sezon Chefi la cuțite, care începe la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00.