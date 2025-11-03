Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce surprize urmează

Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce surprize urmează

Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie 2025, de la ora 20:00, vine cu o nouă dinamică în etapa amuletelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 10:23 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 10:33
Galerie
Descoperă ce surprize aduce noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16 | Antena 1

Cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se vor întrece pentru a câștiga cele mai valoroase amulete în locuri emblematice din țară – iar degustările vor aduce multă emoție, suspans, dar și umor cu o varietate surprinzătoare de invitați.

Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce surprize urmează

Începută cu totul neașteptat, în mijlocul Pieței Obor din București, etapa amuletelor îi va purta pe Chefi într-o călătorie fascinantă prin țară, care le va aduce și noi provocări în competiție. De la Castelul Bran și Piața Sfatului din Brașov la Cazinoul istoric din Constanța, jurații vor ajunge în unele dintre cele mai frumoase destinații din țară, unde se vor confrunta cu probe culinare speciale. Iar degustătorii vor adăuga o doză savuroasă de suspans, dar și umor momentelor de jurizare cu care va culmina fiecare bătălie pentru amuletă.

Astfel, alături de invitați cu experiență în arta culinară, la degustările preparatelor pentru amulete din sezonul 16 Chefi la cuțite vor veni nume precum Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei.

Articolul continuă după reclamă

„Unii mă vor aplauda, alții îmi vor da cu tigăile-n cap! Dar eu am jurizat după criterii învățate de la ei: în primul rând gustul, apoi plating-ul... Vedeți ce cuvinte folosesc? Și apoi cât de complicat a fost să faci mâncarea respectivă”, a declarat cu umor Serghei Mizil.

„Urmăresc cu mare plăcere Chefi la cuțite – și iată că am ajuns și aici: a fost o adevărată provocare și pentru mine”, a spus Gabi Tamaș.

„Această degustare într-un peisaj cu totul special a fost o mare bucurie”, a declarat Leonard Doroftei.

colaj foto cu serghei mizil si chefii la chefi la cutite sezonuln 16
+5
Mai multe fotografii

Care vor fi verdictele date de ei telespectatorii vor descoperi umărind noul sezon Chefi la cuțite, care începe la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00.

Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri domeniu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului
Observatornews.ro Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri domeniul Știrbey
Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri...
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor Catine.ro
Chef Alexandru Sautner, între familie, afacere și proiecte TV. Ce dezvăluiri face despre cei doi copii mai mari
Chef Alexandru Sautner, între familie, afacere și proiecte TV. Ce dezvăluiri face despre cei doi copii mai mari
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în... Libertatea.ro
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea a mamei sale: „O parte importantă...”
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112 Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x