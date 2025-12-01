Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: „Emoții..”

Ediția specială de 1 Decembrie are toate ingredientele celui mai savuros preparat! Irina Fodor pune la bătaie încă o bombă cu mai multe amulete, iar invitatul la degustare păstrează nivelul adrenalinei și al emoțiilor la cote înalte – Chef Vlad Pădurescu va decide ce preparat va merita premiul cel mare.

Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului | Antena 1

Victorie pentru Chef Richard Abou Zaki aseară la Chefi la cuțite – juratul și-a adjudecat amuleta care îi oferă puterea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă.

În această seară, de Ziua Națională a României, Chefii își continuă călătoria amuletelor pe teritoriul țării și se opresc în Portul Mangalia pentru o altă întrecere cu mari emoții și un nou tribut adus atracțiilor turistice autohtone. Iar dacă pe terenul amuletelor, adrenalina e adusă de a treia bombă pusă la bătaie de Irina Fodor, în ringul audițiilor emoțiile ating punctul culminant când Alexandru Sautner pune pe masă cuțitul de aur.

Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: ”N-am avut așa emoții de când sunt jurat aici!”

În ediția Chefi la cuțite de ieri seară, după o sesiune de gătit dificilă, la altitudinea de 1.200 de metri, în satul Peștera din comunca Moieciu, Chefii s-au confruntat cu jurizarea severă a Oanei Coantă, Chef cu experiență și un frumos palmares profesional, care a decis ca amuleta și cele cinci puncte să intre în portofoliul lui Chef Richard Abou Zaki.

Competiția continuă diseară, de la 20:30, la Antena 1, cu o ediție specială de 1 Decembrie care are toate ingredientele celui mai savuros preparat! Irina Fodor pune la bătaie încă o bombă cu mai multe amulete, iar invitatul la degustare păstrează nivelul adrenalinei și al emoțiilor la cote înalte – Chef Vlad Pădurescu va decide ce preparat va merita premiul cel mare.

Ringul audițiilor aduce povești numai una și una. Pentru prima dată patru concurenți pășesc împreună în platoul show-ului culinar, toți bucătari din Oradea, cu o mare pasiune pentru gătit.

La rândul său, Lorin Schebor, un tânăr de 29 de ani din Cluj, îi uimește pe jurați când le povestește că... și-a schimbat jobul special pentru a putea veni la Chefi la cuțite.

Din meniul ediției speciale nu lipsește nici cel din urmă cuțit de aur al sezonului, cel de-al patrulea, oferit cu toată convingerea de Chef Alexandru Sautner.

„N-am avut așa emoții de când am venit la această emisiune. Zici c-a fost predestinat. Împreună, îi distrugem!”, a spus Chef Sautner.

Cui îi va înmâna mult râvnitul cuțit, dar și cine va câștiga bomba cu mai multe amulete telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.